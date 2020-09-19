В десяти школах Липецка 27 классов учатся онлайн

По данным на 17 сентября, в Липецке на дистанционное обучение были переведены 20 классов шести школ, по данным на сегодня уже в десяти школах (№№ 5, 6, 12, 36, 42, 44, 45, 52, 63 и 68) ученики 27 классов учатся онлайн.