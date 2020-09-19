Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.В источнике
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