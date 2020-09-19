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РИА Новости
РИА Новости

Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.В источнике
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Новости Саратова

Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

Новости Саратова06:42
СаратовБизнесКонсалтинг

Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовБизнесКонсалтинг06:47
РИА Новости

Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

РИА Новости06:45
Версия-Саратов

«Если вы не чиновник и без блата, то сдохните»: заболевшему коронавирусом губернатору стали поступать массовые сообщения о проблемах с лечением в регионе

Версия-Саратов12:56
СаратовИнформ

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовИнформ06:38
Взгляд-инфо

Саратовский губернатор Валерий Радаев заболел коронавирусом

Взгляд-инфо06:38
КП - Саратов

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заражен коронавирусом

КП - Саратов07:35

«Локомотив» исключил Жалолиддинова из заявки на матчи РПЛ

Футбольный клуб "Локомотив" принял решение об изменении списка игроков, заявленных на участие в Тинькофф Российской Премьер-Лиги "Железнодорожники" исключили из заявки новичка команды Жасурбека Жалолиддинова, заменив его на черногорского спортсмена Луку Джорджевича.
Честный рейтинг букмекеров12:03

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Получат ли пенсионеры новые выплаты к 1 октября. Прогнозы экономистов

Как напоминает «Московский комсомолец», к 1 октября выплаты получат жители Ненецкого АО (по 5 тысяч рублей, лица старше 70 лет — по 16 640 рублей), Челябинской области (по 700 рублей), а также пенсионеры Рязанской области старше 90 лет (по 500 рублей).
URA.Ru12:31
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Вирусолог: не важно сколько стоит, главное, чтобы лечил коронавирус

Если бы «Арепливир» действительно лечил от коронавируса, можно было бы найти технологические пути для удешевления его производства, заявил доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн 19 сентября в эфире радио КП.
ИА Красная Весна06:38