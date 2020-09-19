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Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.В источнике
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СаратовБизнесКонсалтинг

Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовБизнесКонсалтинг06:47
РИА Новости

Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

РИА Новости06:45
КП - Саратов

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заражен коронавирусом

КП - Саратов07:35
СаратовИнформ

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовИнформ06:38
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Саратовский губернатор Валерий Радаев заболел коронавирусом

Взгляд-инфо06:38
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Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

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Губернатор Саратовской области заболел коронавирусом

Версия-Саратов06:19

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное времявчера в 01:19

Совет белорусской оппозиции создаст группу для переговоров с ЕС и США

Пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила о планах по созданию переговорной группы для диалога со странами Запада при координационном совете оппозиции.
РБК11:28
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41
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