РИА НовостиСаратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусомОбщественная служба новостей19Общественная служба новостейМосковский КомсомолецЧетвертая ВластьСаратовБизнесКонсалтингАргументы и ФактыВзгляд-инфоАиФ СаратовFreeNews-VolgaURA.RuВерсия-СаратовЗакC.РуРоссийская газетаНовости СаратоваРЕН ТВPravda.RuНТВТК ЗвездаLife.ruSM NewsГубернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.В источникеОценить118Комментировать223Подробнее о событииСпикер думы и зампред правительства о ковиде Валерия Радаева: «Мы все сдаем тесты»Взгляд-инфо08:35Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусомСаратовБизнесКонсалтинг06:47Губернатор Саратовской области заболел коронавирусомВерсия-Саратов06:19Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусомНовости Саратова06:42Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусомСаратовИнформ06:38Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заражен коронавирусомКП - Саратов07:35Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусомРИА Новости06:45Показать ещё