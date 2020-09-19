Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд-инфо

Спикер думы и зампред правительства о ковиде Валерия Радаева: «Мы все сдаем тесты»

Взгляд-инфо08:35
СаратовБизнесКонсалтинг

Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовБизнесКонсалтинг06:47
Версия-Саратов

Губернатор Саратовской области заболел коронавирусом

Версия-Саратов06:19
Новости Саратова

Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

Новости Саратова06:42
СаратовИнформ

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовИнформ06:38
КП - Саратов

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заражен коронавирусом

КП - Саратов07:35
РИА Новости

Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

РИА Новости06:45

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
2K

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку, он является рекордсмен по сроку среди всех российских глав регионов – он возглавлял регион с 1993 года, 6 сроков подряд.
Радио Маяк17 сентября в 12:11
1,2K

Глава МИД рассказал об ответных мерах Белоруссии на санкции ЕС

Власти Белоруссии в случае введения санкций Евросоюза пересмотрят участие в «различных организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла», заявил глава МИД республики Владимир Макей.
Вести ФМ01:31
166