Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
СаратовБизнесКонсалтинг

Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовБизнесКонсалтинг06:47
РИА Новости

Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

РИА Новости06:45
КП - Саратов

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заражен коронавирусом

КП - Саратов07:35
СаратовИнформ

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом

СаратовИнформ06:38
Взгляд-инфо

Саратовский губернатор Валерий Радаев заболел коронавирусом

Взгляд-инфо06:38
Новости Саратова

Губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

Новости Саратова06:42
Версия-Саратов

Губернатор Саратовской области заболел коронавирусом

Версия-Саратов06:19

Урал — Зенит 0:1 (Перерыв)

Рекорд клуба удерживает Александр Кержаков, на счету которого 120 точных ударов. (Кирилл Бурдаков) Лучшие бомбардиры "Зенита" в чемпионатах России Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2001-2006, 2010-2015, 2016/17 289120 Артем Дзюба 2015-н.в.
Спорт-Экспресс09:59

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
37

МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
44

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
2,1K