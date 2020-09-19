Европейские «люксовые» бренды потеряли более $22 млрд

Продажи европейских производителей товаров класса "люкс" за шесть месяцев 2020 года упали на $22,14 млрд на фоне пандемии, пишет Dow Jones со ссылкой на данные 14 компаний.