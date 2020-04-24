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Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,6K

Общество Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению. 29

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 84

Общество Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. 106

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 930

Общество В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону. 155

Финансы Рубль торгуется в плюсе к доллару и евро Курс рубля вышел в плюс к доллару после символического снижения на старте торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи.

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Политика Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 25

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 669