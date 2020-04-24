Коронавирус
Репортер64Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области
52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом.
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Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
Общество
Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса
По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов
Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
В Пензенской области выявлено заражение SARS-CoV-2 еще у 21 человека
Пенза, 24 апреля 2020, 11:17 — REGNUM В Пензенской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, по данным на 24 апреля, у 232 человек.
REGNUM 04:17
Финансы
Рубль торгуется в плюсе к доллару и евро
Курс рубля вышел в плюс к доллару после символического снижения на старте торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:11
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
Общество
В Крыму выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Республике Крым выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:51
Общество
44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
Общество
Куйвашев выступил против «поголовной» пропускной системы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не видит необходимости во введении всеохватной пропускной системы в регионе.
Политсовет 00:48
Политика
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Происшествия
В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Здоровье
Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области
Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
В Городе N 04:00
Авто
Porsche показала сенсорные экраны Apple CarPlay для 911s 1960-х годов
Первый PCCM соответствует элементам управления с одним DIN (стандарт размера, установленный немцами в 80-х годах, что означает Deutsche Industrie Norm), найденный в Porsche 911 с 1960-х до начала 1990-х моделей 993.
SpeedMe 00:10
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники
Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсант".
Газета.Ru 04:43
Общество
Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране
В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 22 апреля в 04:42
Политика
Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
ТАСС вчера в 13:17
Музыка
Группа The Rolling Stones посвятила новую песню пандемии коронавируса
Музыкальная группа The Rolling Stones посвятила свою новую песню пандемии коронавируса.
OAnews 02:50