Коронавирус

Репортер64Репортер64Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области

52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом.
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Кадровые перестановки в минздраве Саратовской области

Саратов 2402:05

В Саратовской области поменяли министра здравоохранения

Четвертая Власть02:21

В разгар пандемии коронавирусной инфекции в Саратовской области сменился министр здравоохранения

Версия-Саратов02:21

Министерство здравоохранения Саратовской области возглавил Олег Костин

СаратовБизнесКонсалтинг02:13

Министерству здравоохранения представили нового руководителя Олега Костина

Регион 6404:10

Олег Костин станет министром здравоохранения Саратовской области

Взгляд-инфо02:01

В руководстве саратовского здравоохранения грядут перемены

КП - Саратоввчера в 09:54
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
2,6K
Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека

Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
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Общество

Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
106
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов

Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону.
REGNUM вчера в 04:17
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Общество

В Пензенской области выявлено заражение SARS-CoV-2 еще у 21 человека

Пенза, 24 апреля 2020, 11:17 — REGNUM В Пензенской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, по данным на 24 апреля, у 232 человек.
REGNUM 04:17
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Финансы

Рубль торгуется в плюсе к доллару и евро

Курс рубля вышел в плюс к доллару после символического снижения на старте торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:11
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
2
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
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Общество

В Крыму выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Республике Крым выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:51
2
Общество

44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области

По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
58
Общество

Куйвашев выступил против «поголовной» пропускной системы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не видит необходимости во введении всеохватной пропускной системы в регионе.
Политсовет 00:48
49
Политика

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,6K
Происшествия

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 04:32
2
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
28
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
669
Здоровье

Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области

Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
В Городе N 04:00
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Авто

Porsche показала сенсорные экраны Apple CarPlay для 911s 1960-х годов

Первый PCCM соответствует элементам управления с одним DIN (стандарт размера, установленный немцами в 80-х годах, что означает Deutsche Industrie Norm), найденный в Porsche 911 с 1960-х до начала 1990-х моделей 993.
SpeedMe 00:10
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Общество

«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсант".
Газета.Ru 04:43
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Общество

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
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Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 22 апреля в 04:42
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Политика

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
ТАСС вчера в 13:17
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Музыка

Группа The Rolling Stones посвятила новую песню пандемии коронавируса

Музыкальная группа The Rolling Stones посвятила свою новую песню пандемии коронавируса.
OAnews 02:50
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