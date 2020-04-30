Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок. Как сообщили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, он прошение удовлетворил.

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

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