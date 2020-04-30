Коронавирус
РИА НовостиСаратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок. Как сообщили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, он прошение удовлетворил.
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Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
Общество
Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу.
Московский Комсомолец вчера в 07:03
Общество
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
Общество
В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
Армия и оружие
Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету
Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету, об этом сообщает ToDay News Ufa. Этот инцидент был снят через тепловизор.
ToDay News Ufa 10:14
Общество
В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании
«Что касается остальных пунктов, мы напомнили, что ключевым является вопрос о предоставлении особого статуса Донбасса», — заявил Лавров.
РБК 10:56
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Общество
Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
Lenta.ru 11:10
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Назван максимальный срок закрытия границ России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России.
РИА Новости 11:05
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Политика
Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»
Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
Комсомольская правда 09:11
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Общество
CD Projekt RED рассказала, почему Цири и Геральт не появились полностью обнаженными в The Witcher 3
Авторы The Witcher 3: Wild Hunt объяснили, почему Цири и Геральт ни разу не появились в игре полностью обнаженными.
CyberSport.ru 09:25