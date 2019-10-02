Происшествия
REGNUMСаратовских полицейских подозревают в смертельном избиении мужчины
Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено в отношении двух полицейских из города Вольска. Об этом сообщает 2 октября следственное управление СКР по Саратовской области. Дело завели после обнаружения возле городского кладбища мертвого мужчины.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Прокуратура: В Вольске полицейские вывезли мужчину на кладбище и забили до смерти
Четвертая Власть01:35
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Зеленский подтверждает, что Киев подписал «Формулу Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает, что Киев подписал "Формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом положении Донбасса.
Радио Маяк вчера в 14:05
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
Коммерсантъ 04:49
Общество
Wildberries начнет предоставлять свои площадки самозанятым
Онлайн-ритейлер Wildberries начнет предоставлять свои площадки самозанятым.
TatCenter 04:32
Музыка
Рэпер Face выпустил новый альбом
1 октября уфимский рэп-исполнитель Иван Дремин, больше известный под псевдонимом Face, выпустил новый альбом.
UfacityNews.ru вчера в 04:31
Политика
Националисты устроили у Рады акцию против «формулы Штайнмайера»
Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев на заседании трёхсторонней контактной группы согласовал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Life.ru 06:01
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
В Кремле оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Москва позитивно относится к подписанию Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу.
Lenta.ru 05:56
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак
В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Политика
Трамп считает импичмент госпереворотом
Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
Вести.Ru вчера в 23:31
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Наука
Ученые выяснили, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
В материале были приведены данные исследования британских ученых.
Мой Брянск 01:09
Шоу-бизнес
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии
Дрессировщик перенес хирургическое вмешательство на позвоночник. Эдгард Запашный перенес плановую операцию в одной из немецких клиник.
7Дней.ру 30 сентября в 10:00
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Политика
Кандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ
Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин.
News.ru 05:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Транспорт
Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели
ТАСС вчера в 09:06
Космос
Университет в Колорадо начал готовить студентов к колонизации космоса
Школа занимает 94-ю позицию в рейтинге лучших американских университетов по версии Forbes.
Forbes 02:39
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48