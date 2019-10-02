Происшествия

REGNUMREGNUMСаратовских полицейских подозревают в смертельном избиении мужчины

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено в отношении двух полицейских из города Вольска. Об этом сообщает 2 октября следственное управление СКР по Саратовской области. Дело завели после обнаружения возле городского кладбища мертвого мужчины.
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Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
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Онлайн-ритейлер Wildberries начнет предоставлять свои площадки самозанятым.
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В Москве после пластики груди скончалась 31-летняя женщина

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Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев на заседании трёхсторонней контактной группы согласовал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
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Экономика

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
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В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
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В Кремле оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Москва позитивно относится к подписанию Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу.
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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак

В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
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Трамп считает импичмент госпереворотом

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
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Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
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Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Наука

Ученые выяснили, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы

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Дрессировщик перенес хирургическое вмешательство на позвоночник. Эдгард Запашный перенес плановую операцию в одной из немецких клиник.
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Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову

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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

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Кандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ

Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

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Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
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Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

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Транспорт

Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели

ТАСС вчера в 09:06
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Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
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Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
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