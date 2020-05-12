Общество

РБКРБКСаратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
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с чего всё началось

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.
Регион 6410:11

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Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о «скулящих» рожающих

РИА Новости19:23

Энгельсская чиновница о «путинских» выплатах родителям: «Раньше как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны»

FreeNews-Volga01:21

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

ТАСС11:11

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсетях о «скулящих» рожающих

Интерфакс09:31

Уволена попрекавшая российских матерей за выплаты саратовская чиновница

Росбалт10:07

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

Регион 6410:11

Депутат назвал слова саратовской чиновницы о «скулящих» рожающих хамством

News.ru16:35
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Эпицентр подземных толчков магнитудой 4,3 располагался в самой северной префектуре Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 50 километров.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Общество

В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
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Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
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Космос

Астрономы обнаружили Суперземлю на близкой орбите

Астрономы Университета Кентербери в Новой Зеландии с помощью микролинзирования обнаружили Супреземлю, вращающуюся на близкой орбите.
Актуальные Новости 10:24
Киберспорт

Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League

В полуфинале нижней сетки WePlay Pushka League команда Virtus.pro проиграла Team Liquid со счетом 0:2. На первой карте игроки российской команды смогли сделать всего 13 убийств, а на второй и вовсе только восемь.
Metaratings вчера в 13:19
1
Происшествия

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
24
Общество

Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты

Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус.
Правда УрФО 08:28
2
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
17
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru вчера в 09:44
6
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
283
Шоу-бизнес

«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников

На фото 32-летняя супруга шоумена Гарика Харламова позирует у холодильника в боди телесного цвета и джинсовых шортах.
Пятый канал вчера в 23:20
1
Экономика

Продажи «Алросы» в апреле упали в 20 раз

В апреле крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса» продала камней на $15,6 млн, сообщила компания.
Ведомости 12:34
2
Кино

Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

Piter.tv 04:55
6
Общество

Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
9K
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
19
Технологии

В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест

Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.
РБК 17:12
30
Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
1,3K
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
355
Кино

Стал известен бюджет продолжения «Аватара»

News.ru 08:37
3
Футбол

«Матч» покажет все матчи Бундеслиги

Рестарт Бундеслиги намечен на 16 мая, когда пройдут большинство матчей 26 тура.
Комсомольская правда 09:58
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
7
Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости 18:02
1
Экономика

Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП

На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
ТАСС 18:11
107
Технологии

Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music

Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Общество

Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток

Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
216
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24
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