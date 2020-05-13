Чиновница энгельсской администрации уволена за комментарий в соцсетях И.о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников уволил исполняющую обязанности МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Бузовчук за высказывания в социальных сетях.

с чего всё началось

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

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