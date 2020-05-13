Общество

РИА НовостиРИА НовостиСаратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

Ранее чиновница оставила комментарий в одном из пабликов "ВКонтакте". По ее словам, раньше государство не давало денег за рождение детей и "жили как-то, не скулили". Прозорова написала, что теперь рожающие считают, что им все должны.
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с чего всё началось

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.
Регион 6412 мая в 10:11

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Когда чиновники перестанут оскорблять общественную нравственность

РИА Новости01:00

Российскую чиновницу уволили после слов о «скулящих» матерях

Lenta.ruвчера в 04:27

Энгельсская чиновница о «путинских» выплатах родителям: «Раньше как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны»

FreeNews-Volga12 мая в 01:21

Политолог оценил слова саратовской чиновницы о «скулящих» матерях

Московский Комсомолецвчера в 02:00

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсетях о «скулящих» рожающих

Интерфакс12 мая в 09:31

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

Регион 6412 мая в 10:11

В Саратовской области уволили чиновницу за неподобающий комментарий в соцсети

ТАССвчера в 02:34
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
4,9K
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости 12 мая в 01:00
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Общество

Названы новые территории распространения коронавируса в Кузбассе

За минувшие сутки в Кузбассе диагноз подтвердился ещё у 14 человек, сообщили в оперштабе Кузбасса.
Сибдепо 01:44
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском вчера в 01:08
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
36
Общество

В России разрешили выдавать полис ОСАГО без техосмотра авто

Госдума накануне приняла закон, разрешающий временно приобретать полис ОСАГО без проведения технического осмотра автомобиля, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 00:01
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
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Здоровье

Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам

Люди, которые не верят в распространение коронавируса (так называемые "COVID-диссиденты"), возможно, не сталкивались с ним напрямую, но не исключено, что скоро инфекция затронет каждую семью, считает главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
РИА Новости 01:40
Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,9K
Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Информацию ассоциации подтверждают также данные Федеральной таможенной службы: в 2019 году в Россию импортировали 413,3 тыс. тонн основных видов кофе против 314,2 тыс. тонн всех возможных видов чая.
REGNUM 00:28
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:50
3,4K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,3K
Происшествия

В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

Вести.Ru вчера в 15:58
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Армия и оружие

В США объяснили цель закупки микродронов Black Hornet для американской армии

Подписан контракт между американской армией и компанией FLIR Systems на поставку новой партии микродронов Black Hornet.
Военное обозрение 01:52
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
35
Здоровье

Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru вчера в 20:25
7
Игры

Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений

NewInform 12 мая в 06:33
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
19
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

Названы последствия отказа Швеции от карантина

Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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