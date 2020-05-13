В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.

с чего всё началось

Ранее чиновница оставила комментарий в одном из пабликов "ВКонтакте". По ее словам, раньше государство не давало денег за рождение детей и "жили как-то, не скулили". Прозорова написала, что теперь рожающие считают, что им все должны.

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

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