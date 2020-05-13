Общество
РБКСаратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
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с чего всё началось
Чиновница энгельсской администрации уволена за комментарий в соцсетях И.о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников уволил исполняющую обязанности МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Бузовчук за высказывания в социальных сетях.Коммерсантъ Саратоввчера в 17:00
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