Чиновница энгельсской администрации уволена за комментарий в соцсетях И.о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников уволил исполняющую обязанности МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Бузовчук за высказывания в социальных сетях.

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Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

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