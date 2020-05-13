Общество

РБКРБКСаратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
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с чего всё началось

Чиновница энгельсской администрации уволена за комментарий в соцсетях

Чиновница энгельсской администрации уволена за комментарий в соцсетях И.о. главы Энгельсского района Алексей Стрельников уволил исполняющую обязанности МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Бузовчук за высказывания в социальных сетях.
Коммерсантъ Саратоввчера в 17:00

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Российскую чиновницу уволили после слов о «скулящих» матерях

Lenta.ru04:27

Политолог оценил слова саратовской чиновницы о «скулящих» матерях

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Чиновницу из Саратова отстранили от работы за слова о выплатах на детей

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В Саратовской области уволили чиновницу за неподобающий комментарий в соцсети

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Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсетях о «скулящих» рожающих

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Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

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Энгельсская чиновница о «путинских» выплатах родителям: «Раньше как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны»

FreeNews-Volgaвчера в 01:21
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Кино

В сети опубликовали трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 10:24 — REGNUM Трейлер нового психологического триллера «Неистовый» с Расселом Кроу в главной роли появился в сети.
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

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Здоровье

В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом

Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония).
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Здоровье

В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса

Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
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Музыка

«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн

Piter.tv вчера в 08:01
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Здоровье

В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:56
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Общество

«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM вчера в 11:01
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Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Коммерсантъ 01:57
Кино

Россияне определили самый популярный фильм в период самоизоляции

Фильм Заражение режиссера Стивена Содерберга стал лидером по просмотрам в России во время самоизоляции.
iReactor 02:40
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Общество

В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек

REGNUM 04:05
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Кино

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе на съемках

Российский актер театра и кино Александр Петров в программе "Морозова хочет знать" рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере.
Piter.tv 03:44
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Армия и оружие

В США рассказали об ужасном состоянии истребителей МиГ-29 в Сирии

Плачевное состояние истребителей МиГ-29 свидетельствует о том, что ВВС Сирии неспособны проводить качественное обслуживание и эксплуатацию своей боевой авиации, заявили в издании.
ГЛАС.RU вчера в 08:28
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Шоу-бизнес

Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
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Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС вчера в 08:43
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
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Происшествия

В Коми голодный медведь задрал лосей в вольере этнопарка

Российская газета 04:11
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Политика

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
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Общество

Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО

Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе системы ОСАГО, который предусматривает изменение тарифов для граждан.
РЕН ТВ вчера в 06:30
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Компания Facebook произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 03:59
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