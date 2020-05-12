В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.

с чего всё началось

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 1,7K

Общество Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2,2K

Хоккей Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.

Общество Власти назвали условия для получения новых выплат семьям с детьми На портале государственных услуг появилась информация о том, какие семьи могут получать дополнительные выплаты для детей и что для этого необходимо сделать.

Армия и оружие Сирийцы заблокировали военную колонну США в Эль-Хасеке В сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 344

Здоровье Медик объяснил принцип формирования иммунитета к COVID-19 По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту. 3

Происшествия Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее. 3

Происшествия Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. 1,2K

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса. 12

Общество Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате. 6

Общество В Краснодарском крае возобновляют работу промышленные предприятия Глава Кубани сообщил, что с сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи. 228

Футбол Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей «Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.