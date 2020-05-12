Общество
РИА НовостиСаратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.Регион 6410:11
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