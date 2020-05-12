Общество

РИА НовостиРИА НовостиСаратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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с чего всё началось

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.
Регион 6410:11

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Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о «скулящих» рожающих

РИА Новости19:23

Энгельсская чиновница о «путинских» выплатах родителям: «Раньше как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны»

FreeNews-Volga01:21

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

ТАСС11:11

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсетях о «скулящих» рожающих

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Уволена попрекавшая российских матерей за выплаты саратовская чиновница

Росбалт10:07

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

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Депутат назвал слова саратовской чиновницы о «скулящих» рожающих хамством

News.ru16:35
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество

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В сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА.
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Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
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Эксперты: стволовые клетки могут откладывать свою смерть

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В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
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На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей

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Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
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Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

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Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе

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Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
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12 мая стартует «Евровидение-2020» в режиме онлайн

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