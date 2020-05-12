Общество
РИА НовостиСаратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.Регион 6410:11
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Специалисты Казанского химического научно-исследовательского института (входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита») создали многоразовый комбинезон для российских медиков, которые работают с больными COVID-19.
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Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
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Свободные Медиа 06:15
Происшествия
С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений
В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
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Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог, заразившаяся коронавирусом
Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, заразившаяся коронавирусом, умерла на 66-м году жизни.
ТАСС 14:24
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
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Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Интерфакс 06:32
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Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
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Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
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Экспресс газета вчера в 10:57
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В Липецкой области сняли режим самоизоляции
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Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Ученые в Иране создали самый быстрый тест на коронавирус
Специалисты в Иране создали тест-систему с использованием наноматериалов, выявляющую COVID-19 за 30 секунд, сообщает Федеральное агентство новостей.
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«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал.
РИА Новости 16:03
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Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
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Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:38
Армия и оружие
Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео
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Попова привела точные данные по уровню заболеваемости КОВИД в России
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что в России почти одинаковое количество мужчин и женщин среди больных с КОВИД.
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