Общество
РИА НовостиСаратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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с чего всё началось
В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.Регион 64вчера в 10:11
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На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
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Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России
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Свободная Пресса вчера в 19:59
Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
При заполнении заявления действуют те же условия, что и при оформлении выплаты на ребенка от трех до 16 лет, однако получить деньги можно будет уже в течение трех дней, после того как территориальное отделение Пенсионного фонда одобрит выделение господдержки.
РБК вчера в 03:24
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»
Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Интерфакс вчера в 08:14
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Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
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Врачи-инфекционисты редко болеют КОВИД, если они правильно подготовлены к работе в «красной зоне», рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов.
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К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
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Гаджеты
Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса
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Piter.tv вчера в 08:45
Экономика
ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году
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ТАСС 01:01
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Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
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России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект по тарифам ОСАГО
Депутаты приняли во втором чтении поправки к закону об ОСАГО, которые позволяют страховщикам увеличивать цену полиса для грубых нарушителей правил дорожного движения.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
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Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24