В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.

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В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.

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