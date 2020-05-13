Общество

РИА НовостиРИА НовостиСаратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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с чего всё началось

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

В Саратовской области сотрудницу МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Лидию Прозорову уволят за комментарии о президентских выплатах в соцсетях. Об этом ИА «Регион 64» сегодня сообщил исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников.
Регион 64вчера в 10:11

Подробнее о событии

Панков: Глава Энгельсского района быстро уволил чиновницу-хамку

Четвертая Власть00:39

Политолог оценил эффект от слов российской чиновницы о «скулящих рожающих»

Lenta.ru00:12

Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о «скулящих» рожающих

РИА Новостивчера в 19:23

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

ТАССвчера в 11:11

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсетях о «скулящих» рожающих

Интерфаксвчера в 09:31

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

Регион 64вчера в 10:11

Энгельсская чиновница о «путинских» выплатах родителям: «Раньше как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны»

FreeNews-Volgaвчера в 01:21
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Общество

Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет

Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда 11 мая в 10:49
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Футбол

Максименко: «Мечтаю играть за сборную России»

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко заявил, что мечтает выступать в составе национальной сборной России.
Евро-футбол.ру 01:09
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
22
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,2K
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
2
Общество

СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

ИА Красная Весна вчера в 13:55
196
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
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Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
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Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
1K
Политика

Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
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Общество

Герой Арнольда Шварценеггера появится в Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на ПК и PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 62 балла из 100 от прессы и 5,7 балла из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:55
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

РБК 10 мая в 11:42
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Общество

Жителям Петербурга выдадут деньги на покупку масок и перчаток

Единовременную выплату на покупку индивидуальных средств защиты утвердили власти Санкт-Петербурга. Речь идет о сумме в 800 рублей.
Свободная Пресса вчера в 19:59
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Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

При заполнении заявления действуют те же условия, что и при оформлении выплаты на ребенка от трех до 16 лет, однако получить деньги можно будет уже в течение трех дней, после того как территориальное отделение Пенсионного фонда одобрит выделение господдержки.
РБК вчера в 03:24
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
1K
Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru вчера в 08:14
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
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Политика

Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа

Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru вчера в 13:50
Здоровье

Врач объяснил, почему инфекционисты в «красной зоне» заражаются редко

Врачи-инфекционисты редко болеют КОВИД, если они правильно подготовлены к работе в «красной зоне», рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов.
Невские Новости вчера в 22:50
Наука

К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр

Pravda.Ru 11 мая в 10:29
98
Общество

Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми

Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.
Пятый канал 11 мая в 09:56
2
Гаджеты

Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro.
Piter.tv вчера в 08:45
9
Экономика

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.
ТАСС 01:01
Политика

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Наука

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
29
Общество

Госдума одобрила во втором чтении законопроект по тарифам ОСАГО

Депутаты приняли во втором чтении поправки к закону об ОСАГО, которые позволяют страховщикам увеличивать цену полиса для грубых нарушителей правил дорожного движения.
Коммерсантъ вчера в 07:07
1
Политика

«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте

В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
3
Общество

Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину

Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
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