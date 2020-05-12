Общество
РИА НовостиСаратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Происшествия
В Калининграде умерла врач-реаниматолог, заразившаяся коронавирусом
Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, заразившаяся коронавирусом, умерла на 66-м году жизни.
ТАСС 14:24
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
В интернет попали снимки нового Mercedes-Benz S-Класса, который сфотографировали в Китае во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 04:34
Политика
В Польше отреагировали на слова Владимира Путина о развитии армии России
В Польше отреагировали на заявление президента России о продолжении развития и совершенствования Вооружённых сил страны.
Военное обозрение вчера в 01:29
Фигурное катание
Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову
Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
RT на русском 09:08
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Коммерсантъ 08:59
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 08:27
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
Армия и оружие
Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Общество
Для кого режим самоизоляции продлевается в Смоленской области
Указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» продолжит действовать и дальше, но вводится поэтапное снятие ограничительных мер.
Smolnarod.ru 13:07
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Армия и оружие
США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
Происшествия
В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
РИА Новости 13:37
Шоу-бизнес
«Потолстела, лицо другое»: Натали раскритиковали за лишний вес
Натали, прочитав комментарии к снимкам, заявила, что в последнее время пластических операций не делала, да и лишний вес вроде не набрала, но отметила, что как и многие знаменитости делает уколы красоты, чтобы всегда быть в хорошей форме.
Uznayvse.ru вчера в 04:05
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
RT на русском 05:28
Авто
Роскошный Hongqi E115 показали на фото без камуфляжа
Ранее Hongqi обновил внедорожник HS7.
CarsWeek.ru 07:05
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Авто
Новый Volvo XC100 превратят в электрокар
Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов.
SpeedMe вчера в 11:12
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
Гаджеты
Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона
Другой источник под ником Mauri QHD добавил, что, согласно его инсайдерской информации, смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy Fold Lite и будет предлагаться по цене 900 долларов.
iXBT.com вчера в 11:24
Футбол
Месси решился на кардинальную смену имиджа
RT на русском 14:16