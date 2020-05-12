Общество

РИА НовостиРИА НовостиСаратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

РИА Новости13:15

В Энгельсе уволили главу молодёжного центра после комментариев о выплате маткапитала

Говорит Москва12:00

Чиновницу из Энгельса уволят за слова о президентских выплатах детям

Регион 6410:11

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсетях о «скулящих» рожающих

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Уволена попрекавшая российских матерей за выплаты саратовская чиновница

Росбалт10:07

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

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После скандала с комментарием о «путинских» выплатах глава энгельсского молодежного центра уволена

FreeNews-Volga09:03
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