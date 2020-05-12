В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.

Фигурное катание Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.

Общество Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии. 6

Авто Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron. 2

Общество На Кубани с 1 июня начнут работать санатории Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 580

Армия и оружие США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.

Происшествия В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве. 1

Шоу-бизнес «Потолстела, лицо другое»: Натали раскритиковали за лишний вес Натали, прочитав комментарии к снимкам, заявила, что в последнее время пластических операций не делала, да и лишний вес вроде не набрала, но отметила, что как и многие знаменитости делает уколы красоты, чтобы всегда быть в хорошей форме. 4

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Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 164

Авто Новый Volvo XC100 превратят в электрокар Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов. 2