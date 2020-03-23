Общество

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингСаратовскую область поставили в рейтинге зарплат на 54-е место в РФ

Саратовскую область поставили на 54-е место в рейтинге уровня зарплат в регионах РФ. Такое исследование на основании данных за 2019 г. провело РИА Рейтинг.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Саратовская область заняла 54-е место в рейтинге регионов по зарплатам

Взгляд-инфо01:07

В Свердловской области самую большую зарплату получают финансисты

Екатеринбург-ТВ01:46

Саратовскую область поставили в рейтинге зарплат на 54-е место в РФ

СаратовБизнесКонсалтинг04:59

До Самары далеко, до Москвы, как до Луны: Саратовская область на 54 месте в рейтинге зарплат

Репортер6404:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

Авиасообщение РФ с Турцией ограничат с 23 марта, исключение составят лишь регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
ПолитРоссия вчера в 07:30
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
Политика

Кремль прокомментировал идею следить за россиянами с коронавирусом

В Кремле считают, что идея властей отслеживать передвижения людей с подозрением на коронавирус не нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:47
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль, евро в начале торгов поднялся выше 87, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:57
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Экономика

Самозанятые могут делать пенсионные отчисления через «Мой налог»

Самозанятые, применяющее налог на профессиональный доход, могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение "Мой налог", сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News вчера в 08:13
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением.
Российская газета 06:23
Общество

Врач «Арсенала»: официальные цифры по коронавирусу нужно умножать минимум на 100

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мнением о количестве заражённых коронавирусом в России.
Metaratings 06:23
Происшествия

В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом

Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
REGNUM 06:31
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 04:48
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Происшествия

В Уфе более 200 человек нарушили режим самоизоляции по коронавирусу

В Уфе примерно 200 человек нарушили режим самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:48
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

В отличие от прогноза Брико, в немецком институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавируса.
Известия 06:46
Происшествия

Спасатели на Сахалине ищут рыбака, вышедшего в море на резиновой лодке

REGNUM вчера в 22:18
Футбол

Дзюба стал лучшим футболистом России по версии тренеров РПЛ

Большинство тренеров Российской Премьер лиги назвали форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим российским футболистом.
Мойка78 02:49
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Происшествия

Россиянка на карантине умерла от утечки газа

Около 02:00 произошло срабатывание датчика утечки газа.
Наша версия 05:41
Общество

Обнаружены новые симптомы коронавируса

Недавние исследования показывают, что люди, зараженные коронавирусом нового типа, могут в первую очередь испытывать проблемы с пищеварением, включая потерю аппетита, рвоту и диарею, а также перестать чувствовать вкус еды или различать запахи.
Суть событий вчера в 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное