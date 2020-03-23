Общество
СаратовБизнесКонсалтингСаратовскую область поставили в рейтинге зарплат на 54-е место в РФ
Саратовскую область поставили на 54-е место в рейтинге уровня зарплат в регионах РФ. Такое исследование на основании данных за 2019 г. провело РИА Рейтинг.
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Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса
Авиасообщение РФ с Турцией ограничат с 23 марта, исключение составят лишь регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Общество
В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом
Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Политика
Кремль прокомментировал идею следить за россиянами с коронавирусом
В Кремле считают, что идея властей отслеживать передвижения людей с подозрением на коронавирус не нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 81 рубль
Курс доллара превысил отметку в 81 рубль, евро в начале торгов поднялся выше 87, следует из данных Московской биржи.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Экономика
Самозанятые могут делать пенсионные отчисления через «Мой налог»
Самозанятые, применяющее налог на профессиональный доход, могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение "Мой налог", сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением.
Общество
Врач «Арсенала»: официальные цифры по коронавирусу нужно умножать минимум на 100
Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мнением о количестве заражённых коронавирусом в России.
Происшествия
В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом
Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Уфе более 200 человек нарушили режим самоизоляции по коронавирусу
В Уфе примерно 200 человек нарушили режим самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
В отличие от прогноза Брико, в немецком институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавируса.
Происшествия
Спасатели на Сахалине ищут рыбака, вышедшего в море на резиновой лодке
Футбол
Дзюба стал лучшим футболистом России по версии тренеров РПЛ
Большинство тренеров Российской Премьер лиги назвали форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим российским футболистом.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Происшествия
Россиянка на карантине умерла от утечки газа
Около 02:00 произошло срабатывание датчика утечки газа.
Общество
Обнаружены новые симптомы коронавируса
Недавние исследования показывают, что люди, зараженные коронавирусом нового типа, могут в первую очередь испытывать проблемы с пищеварением, включая потерю аппетита, рвоту и диарею, а также перестать чувствовать вкус еды или различать запахи.