Общество

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингСаратовскую область поставили в рейтинге зарплат на 54 место в РФ

Саратовскую область поставили на 54-е место в рейтинге уровня зарплат в регионах РФ. Такое исследование на основании данных за 2019 г. провело РИА Рейтинг.
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Саратовская область заняла 54-е место в рейтинге регионов по зарплатам

Взгляд-инфо01:07

В Свердловской области самую большую зарплату получают финансисты

Екатеринбург-ТВ01:46

Саратовскую область поставили в рейтинге зарплат на 54 место в РФ

СаратовБизнесКонсалтинг04:59

До Самары далеко, до Москвы, как до Луны: Саратовская область на 54 месте в рейтинге зарплат

Репортер6404:06
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На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

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В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
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Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.
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Skoda назвала российские цены на новый Skoda Rapid

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
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Пропала 15-летняя жительница Саратова с татуировкой «крест»

СаратовБизнесКонсалтинг 03:17
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Происшествия

Суд отправил под домашний арест главу отдела полиции Нижнего Новгорода

Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест начальника отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
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Технологии

«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»

Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие».
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Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
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В России ужесточат ответственность за нарушение правил карантина

Административная ответственность за нарушение правил карантина из-за коронавируса будет ужесточена в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 05:12
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Музыка

Соловьев ответил КВН-щикам на сравнение со Стивеном Сигалом

КВН-щики пошутили о недвижимости в Италии, которой владеет телеведущий, и сравнили его со Стивеном Сигалом.
Газета.Ru 05:05
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Наука

Решение термоядерного синтеза в РФ позволит создать «вечный двигатель»

Российские ученые сделали новый шаг на пути к решению задачи термоядерного синтеза, сообщает информационное издание «Российская газета».
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 21 марта в 15:59
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

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Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Российская газета 04:23
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

В США тюрьмы из-за коронавируса начали выпускать заключенных

В США некоторые местные тюрьмы на фоне пандемии коронавируса начали выпускать заключенных.
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Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

РИА Новости 05:11
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Финансы

ЦБ продал валюту на 13,7 млрд долларов

ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
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ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
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Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна

Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
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Общество

На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Евразия Daily 00:32
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
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Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
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В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
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