Саратовскую область поставили на 54-е место в рейтинге уровня зарплат в регионах РФ. Такое исследование на основании данных за 2019 г. провело РИА Рейтинг.

Саратовскую область поставили в рейтинге зарплат на 54 место в РФ

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