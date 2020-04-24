Сарган напомнила о ст. 7 Закона «О Кабинете министров Украины», которая гласит о том, что человек с непогашенной судимостью не может быть назначен на должность члена правительства.

Сарган объяснила, как украинский закон не позволит назначить Саакашвили вице-премьером

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Экономика Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. 4

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