Политика
Украина.руСарган объяснила, как украинский закон не позволит назначить Саакашвили вице-премьером
Сарган напомнила о ст. 7 Закона «О Кабинете министров Украины», которая гласит о том, что человек с непогашенной судимостью не может быть назначен на должность члена правительства.
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Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа
Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
Здоровье
В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом
Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 23 апреля в 23:11
Происшествия
В Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:59
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 24 апреля в 08:59
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Общество
Пенсионерам предложили разрешить прогулки
Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять во дворе и около дома, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Коммерсантъ вчера в 20:41
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:31
Общество
В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
ТАСС вчера в 15:28
Армия и оружие
В Сети высмеяли поход украинских моряков
Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
Здоровье
Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
Наука
Обнаружен новый вид черепахи мата-мата
Открытие опровергает этот ранее известный факт.
Машины и Механизмы 24 апреля в 23:31
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
Экономика
Американский доллар может потерять статус мировой валюты
Как сообщают, на звание новой мировой валюты могут претендовать деньги сразу нескольких стран мира - Японии, Великобритании, Европейского Союза и Китая.
Что происходит 02:27
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Общество
Вспышку коронавируса на американском авианосце признали аномальной
Вспышка коронавирусной инфекции на авианосце флота США "Теодор Рузвельт" с точки зрения статистики оказалась аномальной.
Life.ru вчера в 13:04
Общество
Врач рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о наличии «инфицирующей дозы» коронавируса, а также дал прогноз по дальнейшему развитию пандемии.
Известия 01:07
Здоровье
В Якутске коронавирусом заболели четыре медика
Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Биатлон
Украинский биатлонист Пидручный обвинил Россию в поддержке допинга
Украинский биатлонист чемпиона мира Дмитрий Пидручный в интервью Tribuna.com выступил с критикой российских спортсменов и чиновников, которые, по его мнению, поддерживают систему употребления допинга.
ProstoProSport вчера в 07:01
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул рынок России.
Автоновости дня 24 апреля в 04:34
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
По информации Оперштаба региона по коронавирусу, новые случаи появились в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Поспелихинском, Новичихинском и Змеиногорском районе.
Аргументы и Факты - Алтай 02:26
Кино
Опубликован новый тизер финального сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Inc-news.ru вчера в 16:25
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05