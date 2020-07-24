На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.

с чего всё началось

Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8. Организаторы мероприятия угощали гостей шоколадом. Саркози отметил, что лакомство пришлось по вкусу и ему самому, и его российскому коллеге.

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

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