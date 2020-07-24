Политика

РИА НовостиРИА НовостиСаркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8. Организаторы мероприятия угощали гостей шоколадом. Саркози отметил, что лакомство пришлось по вкусу и ему самому, и его российскому коллеге.
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с чего всё началось

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.
РИА Новости13:13

Подробнее о событии

Саркози и Путин во время знакомства не поделили шоколадку

Lenta.ru13:54

Саркози и Путин при первой встрече не поделили шоколадку

Московский Комсомолец13:38

Саркози рассказал о курьёзе с шоколадкой с участием Путина на саммите G8

Говорит Москва12:44

Саркози рассказал о случае с шоколадом на первой встрече с Путиным

Известия13:23

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

РИА Новости13:13

Саркози рассказал о курьезе с ним и Путиным на саммите G8

РЕН ТВ12:50

Саркози рассказал, как они с Путиным делили шоколадку

Газета.Ru13:26
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество

В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых клиентов

Ранее газета «Известия» написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций.
BFM.ru 12:50
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Единоборства

Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
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Происшествия

Водитель и пассажир-подросток погибли при ДТП в Липецкой области

Автомобиль Subaru Impreza совершил столкновение со столбом. 19-летний водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.
Известия 05:35
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
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Футбол

Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»

После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
Башинформ 04:14
Футбол

«Вест Хэм» хочет продать Андрея Ярмоленко

Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года.
Чемпионат 13:13
Общество

Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

РБК 02:49
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Происшествия

Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

РИА Новости вчера в 10:49
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Общество

Молодым семьям с детьми в России компенсируют часть стоимости жилья

Говорит Москва 09:29
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Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
4
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv вчера в 01:53
106
Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
18
Политика

МИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая

США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю.
Газета.Ru 13:53
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Общество

Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая.
BFM.ru 13:22
197
Футбол

«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с «Баварией» по трансферу Комана

Английский клуб уже провел переговоры с мюнхенцами на предмет возможного трансфера 24-летнего игрока, сообщает The Athletic.
Sport24.ru 12:37
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
2,3K
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
1,8K
Здоровье

В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса

На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
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Армия и оружие

Forbes рассказал о создающемся в России роботизированном танке для борьбы с БПЛА

Российские власти намерены использовать танк-робот для борьбы с вражескими БПЛА. Информацию об этом опубликовал американский журнал Forbes.
Политическая Экспертиза 13:18
Политика

Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента

Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 13:39
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Экономика

В Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате РФ предложили поддержать российских пенсионеров единовременными выплатами в размере 15 тыс. рублей.
Солидарность 22 июля в 05:44
1K
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Общество

Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:34
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Армия и оружие

Пашинян отметил вклад России в урегулирование конфликта с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил вклад России в процесс по урегулированию конфликта на границе с Азербайджаном.
Газета.Ru вчера в 04:18
1
Общество

Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru 06:44
84
Общество

ООН: теплая погода в Сибири привела к пожарам в Арктике

Московский Комсомолец 12:39
Общество

Маск анонсировал запуск Tesla собственной страховой компании

Хайтек+ 06:40
1
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
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