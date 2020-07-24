Политика
РИА НовостиСаркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным
Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8. Организаторы мероприятия угощали гостей шоколадом. Саркози отметил, что лакомство пришлось по вкусу и ему самому, и его российскому коллеге.
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с чего всё началось
На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.РИА Новости13:13
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Общество
В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых клиентов
Ранее газета «Известия» написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций.
BFM.ru 12:50
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Водитель и пассажир-подросток погибли при ДТП в Липецкой области
Автомобиль Subaru Impreza совершил столкновение со столбом. 19-летний водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.
Известия 05:35
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Футбол
Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»
После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
Башинформ 04:14
Футбол
«Вест Хэм» хочет продать Андрея Ярмоленко
Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года.
Чемпионат 13:13
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Происшествия
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
РИА Новости вчера в 10:49
Общество
Молодым семьям с детьми в России компенсируют часть стоимости жилья
Говорит Москва 09:29
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv вчера в 01:53
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Политика
МИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая
США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю.
Газета.Ru 13:53
Общество
Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах
Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая.
BFM.ru 13:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с «Баварией» по трансферу Комана
Английский клуб уже провел переговоры с мюнхенцами на предмет возможного трансфера 24-летнего игрока, сообщает The Athletic.
Sport24.ru 12:37
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Здоровье
В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
Армия и оружие
Forbes рассказал о создающемся в России роботизированном танке для борьбы с БПЛА
Российские власти намерены использовать танк-робот для борьбы с вражескими БПЛА. Информацию об этом опубликовал американский журнал Forbes.
Политическая Экспертиза 13:18
Политика
Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента
Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 13:39
Экономика
В Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате РФ предложили поддержать российских пенсионеров единовременными выплатами в размере 15 тыс. рублей.
Солидарность 22 июля в 05:44
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Общество
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:34
Армия и оружие
Пашинян отметил вклад России в урегулирование конфликта с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил вклад России в процесс по урегулированию конфликта на границе с Азербайджаном.
Газета.Ru вчера в 04:18
Общество
Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru 06:44
Общество
ООН: теплая погода в Сибири привела к пожарам в Арктике
Московский Комсомолец 12:39
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15