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Газета.Ru
Газета.Ru

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". Курьез произошел на саммите G8 в немецком городе Хайлигендамм в июне 2007 года.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.
РИА Новостивчера в 13:13
Подробнее о событии
РБК

Саркози рассказал о «маневрах» с Путиным из-за шоколадки

РБКвчера в 16:15
Газета.Ru

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Газета.Ruвчера в 16:15
Известия

Саркози рассказал о случае с шоколадом на первой встрече с Путиным

Известиявчера в 13:23
Lenta.ru

Саркози и Путин во время знакомства не поделили шоколадку

Lenta.ruвчера в 13:54
РИА Новости

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

РИА Новостивчера в 13:13
РЕН ТВ

Саркози рассказал о курьезе с ним и Путиным на саммите G8

РЕН ТВвчера в 12:50
Говорит Москва

Саркози рассказал о курьёзе с шоколадкой с участием Путина на саммите G8

Говорит Москвавчера в 12:44
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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В Алтайском крае умерло 9 пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на территории Алтайского края выявлено еще 146 инфицирований, выписан по выздоровлению 251 пациент, скончались 9 носителей коронавируса, в том числе два пациента непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 01:57
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Денис Белозеров освобождён от должности зампреда правительства Якутии

Денис Георгиевич Белозеров освобождён от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), сообщает ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев освободил Дениса Белозерова от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе.
ИА ЯСИАвчера в 04:11
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«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Дочернее предприятие "Роснефти", "РН-Ванкор", открыло на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа Новоогненное месторождение с извлекаемыми запасами более 20 млн тонн нефти и около 1 млрд куб. м газа, сообщила "Роснефть".
Интерфакс23 июля в 08:11
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Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известиявчера в 16:06
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Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service23 июля в 05:13
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Переписка Бузовой и Манукяна внесла ясность в слухи об их расставании

Сами влюбленные не комментировали новости о своем возможном расставании, но сегодня переписка Бузовой и Манукяна внесла ясность в слухи об окончании романа, сообщает информационный портал «Вокруг.ТВ».
ФАНвчера в 09:29
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости22 июля в 05:56
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