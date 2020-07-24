Политика
Газета.RuСаркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". Курьез произошел на саммите G8 в немецком городе Хайлигендамм в июне 2007 года.
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с чего всё началось
На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.РИА Новости13:13
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Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
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Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
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Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Футбол
Суркси нецензурно ответил на претензии болельщиков киевского «Динамо»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил фанатам клуба на их претензии после назначения Мирча Луческу.
ProstoProSport 02:42
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Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
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Украина снизила прогноз транзита газа из РФ
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
Нефтегазовая вертикаль вчера в 04:09
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Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Технологии
Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота
Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ 13:49
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 22:07
Путешествия
Российские туроператоры запустили продажу туров в Турцию
Экспресс газета 10:36
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК 11:50
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
CT news 21:21
Армия и оружие
Корабли НАТО маневрируют возле крымского газового месторождения
Корабли стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) были замечены в районе крымской газодобычи.
Вести Крым 22 июля в 07:35
Шоу-бизнес
Самбурская рассказала, при каком условии покажет голую грудь на съемках
Самбурская рассказала, что с готовностью принимает предложения поучаствовать в откровенных съемках, уверенность в собственной неотразимости ей придает отличная физическая форма.
ФАН 21:55
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Экономика
Мосбиржа допустит к торгам на вечерней сессии еще 13 российских акций
Московская биржа в начале августа допустит к вечерним торгам еще 13 акций и депозитарных расписок российских компаний.
РБК 12:38
Происшествия
На Украине из трудового рабства освободили 13 человек
Правоохранители установили, что в так называемом трудовом лагере находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, также среди них были две женщины.
Известия 20:31
Космос
«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад
Проведя расчеты, ученые определили, что несколько сотен миллионов лет назад астероид диаметром более 100 километров разбился в Солнечной системе и его части рухнули на Землю и Луну.
Discover24 22 июля в 03:09
Кино
Сын Андрея Панина Александр получил первую роль в кино
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной
На брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал, что с диагнозом «внебольничная пневмония» в стационарах в данный момент остаются 2061 человек, в реанимации – 110 волгоградцев, из них на искусственной вентиляции легких –18 пациентов.
Волга-Медиа 22:12
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета вчера в 04:40
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В Германии ученые используют концерт для изучения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian, исследование будут проводить на живом концерте исполнителя Тима Бенджко с участием около 4 тыс. человек.
ToDay News Ufa вчера в 14:08