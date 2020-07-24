Политика
Газета.RuСаркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". Курьез произошел на саммите G8 в немецком городе Хайлигендамм в июне 2007 года.
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с чего всё началось
На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.РИА Новости13:13
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Обновление CS:GO от 24 июля: новые карты
24 июля разработчики выпустили обновление для клиента CS:GO. Список изменений составлен в официальном блоге игры.
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ТАСС 16:36
Общество
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"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:34
Общество
Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького
Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
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Вашингтон, 24 июля 2020, 19:22 — REGNUM Студия Rockstar Games объявила, что летом 2020 года игры Grand Theft Auto Online и Red Dead Online получат масштабные обновления.
REGNUM 12:22
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Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
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Blizzard изменила модель Сильваны на бета-тесте World of Warcraft: Shadowlands
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Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
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Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой Пользователи удивились, узнав, что Тимати и Решетова отдыхают раздельно.
Экспресс газета 01:11
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«Яндекс» обновит систему подписок «Плюс» и повысит цены
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Sostav.ru 09:20
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Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
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Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
ToDay News Ufa вчера в 08:57
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Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
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В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru 15:40
Происшествия
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий
Руза, Московская область, 24 июля 2020, 12:39 — REGNUM В Московской области пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
REGNUM 05:39
Общество
Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвестор 04:56
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Каждое процессуальное решение, принятое следователем, должно быть грамотным и безукоризненным и гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия России.
РИА Новости 17:26
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Происшествия
В кафе азербайджанской кухни в Москве разбили витрины
"Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице и скрылись на трех автомобилях", - сказал собеседник агентства.
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В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
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Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser.
РБК вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
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Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21
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Технологии
Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота
Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ 13:49
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52