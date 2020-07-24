Политика
Российская газетаСаркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным
Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом. Об этом вспоминает бывший главы Пятой республики в своих мемуарах "Время бурь", которые появились на прилавках книжных магазинов в пятницу.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.РИА Новости13:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Армия и оружие
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
РБК вчера в 10:08
Здоровье
Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, американские ученые не устают повторять постулат: коронавирус легче предотвратить, чем потом вылечиться от него.
Уфимские Заметки 14:50
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском 22 июля в 22:30
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза 14:00
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Армия и оружие
Самусь предрек Украине провал при боевом столкновении с РФ в море
Михаил Самусь подчеркнул, что в военно-морской обороне Украины полный провал.
Политическая Экспертиза 12:58
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний.
РБК 23:16
Путешествия
Российские туроператоры открыли продажи туров в Турцию
ToDay News Ufa 16:14
Здоровье
Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам
Врач-терапевт, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, о чем может свидетельствовать изменение температуры, и насколько это опасно.
Известия 21:50
Общество
ООН: теплая погода в Сибири привела к пожарам в Арктике
Московский Комсомолец 12:39
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Космос
Мусор на Луне: что оставляют после себя астронавты
Большей частью загрязнений Луна обязана астронавтам NASA, а именно участникам программы «Аполлон» (1969–1972).
РБК 22 июля в 06:45
Происшествия
Очередная вспышка коронавируса зарегистрирована в Алтайском крае
Село Залесово, Алтайский край, 24 июля 2020, 14:28 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно находят более сотни новых носителей коронавируса, зарегистрирована вспышка SARS-CoV-2.
REGNUM 07:28
Происшествия
В результате стрельбы на базе ВВС США погиб один человек
RT на русском 23:14
Наука
Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике
Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
Армия и оружие
Украина решила принять активное участие в азербайджано-армянском конфликте, идёт вербовка опытных боевиков
Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, трое боевиков 93-й бригады ВСУ получили ранения, четверо уничтожены, также один боевик 24-й бригады ликвидирован, один получил тяжёлые ранения.
Rusvesna.su 20:00
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 14:53
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого признался, что изменил отношение к Марине Влади
Вспоминает Никита Владимирович и о том, как малышом его сначала носили в Театр на Таганке, когда в 1964 году Любимов организовал легендарную труппу и пригласил туда Владимира Высоцкого.
Вести.Ru вчера в 08:08