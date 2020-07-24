Политика

Российская газетаРоссийская газетаСаркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным

Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом. Об этом вспоминает бывший главы Пятой республики в своих мемуарах "Время бурь", которые появились на прилавках книжных магазинов в пятницу.
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с чего всё началось

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.
РИА Новости13:13

Подробнее о событии

Саркози рассказал о «маневрах» с Путиным из-за шоколадки

РБК16:15

Саркози рассказал о случае с шоколадом на первой встрече с Путиным

Известия13:23

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Газета.Ru16:15

Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным

Российская газета15:43

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

РИА Новости13:13

Саркози рассказал о курьезе с ним и Путиным на саммите G8

РЕН ТВ12:50

Саркози рассказал о курьёзе с шоколадкой с участием Путина на саммите G8

Говорит Москва12:44
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Газета.Ru 16:03
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
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Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
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Армия и оружие

ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем

РБК вчера в 10:08
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Здоровье

Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, американские ученые не устают повторять постулат: коронавирус легче предотвратить, чем потом вылечиться от него.
Уфимские Заметки 14:50
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Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском 22 июля в 22:30
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Гаджеты

Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров

Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
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Политика

Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске

Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза 14:00
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
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Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
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Армия и оружие

Самусь предрек Украине провал при боевом столкновении с РФ в море

Михаил Самусь подчеркнул, что в военно-морской обороне Украины полный провал.
Политическая Экспертиза 12:58
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
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Происшествия

В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний.
РБК 23:16
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Общество

В Хабаровске идет 15-й день массовых акций в поддержку Фургала

Znak.com 22:36
Путешествия

Российские туроператоры открыли продажи туров в Турцию

ToDay News Ufa 16:14
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Здоровье

Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам

Врач-терапевт, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, о чем может свидетельствовать изменение температуры, и насколько это опасно.
Известия 21:50
Общество

ООН: теплая погода в Сибири привела к пожарам в Арктике

Московский Комсомолец 12:39
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 03:35
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
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Космос

Мусор на Луне: что оставляют после себя астронавты

Большей частью загрязнений Луна обязана астронавтам NASA, а именно участникам программы «Аполлон» (1969–1972).
РБК 22 июля в 06:45
Происшествия

Очередная вспышка коронавируса зарегистрирована в Алтайском крае

Село Залесово, Алтайский край, 24 июля 2020, 14:28 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно находят более сотни новых носителей коронавируса, зарегистрирована вспышка SARS-CoV-2.
REGNUM 07:28
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Происшествия

В результате стрельбы на базе ВВС США погиб один человек

RT на русском 23:14
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Наука

Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике

Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
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Автоспорт

Экклстоун ответил Хэмилтону на обвинения в невежественности

Матч ТВ 21:42
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Армия и оружие

Украина решила принять активное участие в азербайджано-армянском конфликте, идёт вербовка опытных боевиков

Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, трое боевиков 93-й бригады ВСУ получили ранения, четверо уничтожены, также один боевик 24-й бригады ликвидирован, один получил тяжёлые ранения.
Rusvesna.su 20:00
Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 14:53
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Космос

Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой

Lenta.ru 14:05
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Шоу-бизнес

Сын Высоцкого признался, что изменил отношение к Марине Влади

Вспоминает Никита Владимирович и о том, как малышом его сначала носили в Театр на Таганке, когда в 1964 году Любимов организовал легендарную труппу и пригласил туда Владимира Высоцкого.
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