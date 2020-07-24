На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.

с чего всё началось

Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом. Об этом вспоминает бывший главы Пятой республики в своих мемуарах "Время бурь", которые появились на прилавках книжных магазинов в пятницу.

Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным

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