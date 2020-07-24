Политика
Российская газетаСаркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным
Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом. Об этом вспоминает бывший главы Пятой республики в своих мемуарах "Время бурь", которые появились на прилавках книжных магазинов в пятницу.
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с чего всё началось
На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози "не поделили" последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах "Время бурь" (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.РИА Новости13:13
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Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Армия и оружие
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Кино
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В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
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Коммерсантъ 11:11
Технологии
Microsoft расширила принудительное обновление Windows 10
Обновление Windows 10 May 2020 Update будет принудительно устанавливаться на старые версии операционной системы, сообщается 22 июля на сайте компании.
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Газета.Ru 14:38
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Автомобиль Subaru Impreza совершил столкновение со столбом. 19-летний водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.
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Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
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По мнению доктора Муртаза Ахтера из Аризонского университета, лучшим лекарством от коронавируса являются медицинские маски, помогающие в принципе предотвратить заражение.
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Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.
RT на русском 12:06
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Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности
Концерн Volkswagen сообщил об отзыве в РФ 8 автомобилей Volkswagen Passat в кузове B5.
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