Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом заявил в понедельник глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром

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