Политика

ТАССТАСССаррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом заявил в понедельник глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве

РБК10:51

Саррадж отказался встречаться с Хафтаром на переговорах в Москве

Известия10:49

СМИ: в парламенте Ливии заявили, что не собираются встречаться в Москве с Сарраджем

ТАСС10:12

Парламент Ливии отказался садиться за стол переговоров с Сарраджем

REGNUM10:32

Мирные переговоры по Ливии в Москве сорвались

Lenta.ru09:17

Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром

Комсомольская правда09:53

Сарадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

News.ru09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Происшествия

Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой

В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
REGNUM 15:00
Здоровье

Больной вопрос: антибиотики

Множество вопросов до сих пор вызывает и решение Коллегии ЕЭК, принятое в феврале 2018 года «Об остатках ветеринарных лекарственных средств».
Dairy News 03:14
Политика

Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
RT на русском 14:00
Политика

Рада решила вернуть украинскую делегацию в ПАСЕ

"Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной рады", - написала в Facebook депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.
ТВ Центр 13:43
Происшествия

На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту

В понедельник, 13 января, самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике с двумя мертвыми пассажирами на борту.
РЕН ТВ вчера в 23:28
Армия и оружие

CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США.
RT на русском вчера в 03:24
Политика

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
REGNUM 12:14
Общество

Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»

Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Газета.Ru 13:42
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Политика

Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России

Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Красная весна 13:55
Происшествия

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин

РБК 14:58
Общество

В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше

В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
RT на русском 15:00
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Единоборства

Емельяненко показал, как готовится к бою с Исмаиловым

Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в Instagram фотографии, на которых он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым.
Sportbox.RU 07:16
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Общество

В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Футбол

Перес: не знаю, кто такой Погба

Ранее сообщалось, что Погба может стать игроком мадридского «Реала».
Чемпионат 11:20
Футбол

Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Газета.Ru 08:15
Футбол

«Спартак» прилетел в ОАЭ на первый сбор

Московский «Спартак» прибыл в ОАЭ на тренировочный сбор. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
Sportbox.RU 10:16
Футбол

Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.
Чемпионат 12:00
Политика

Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 09:45
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Кино

Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»

Известия 00:37
Общество

В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
РБК 12:39
Политика

МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.
Национальная служба новостей 01:52
Недвижимость

В Крыму вводится налог на имущество физических лиц

Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
КИА 04:49
Космос

Замечен космический объект с необъяснимым поведением

Lenta.ru 04:04
Политика

В Москве пройдут переговоры враждующих сторон Ливии

ТВ Центр 01:29
Общество

ВТБ закажет книгу корпоративных ценностей за 16 млн рублей

Книга ценностей ВТБ должна транслировать миссию, видение, ценности и поведенческие принципы ВТБ, говорится в проекте договора.
Ведомости 10:22
Общество

Украина вошла в пятерку стран Европы по уровню безработицы

Украина заняла четвертое место по уровню безработицы в Европе по итогам третьего квартала 2019 года.
Lenta.ru 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фаиз Сарадж
Ливийский политик
Ливийский политический и государственный деятель, премьер-министр Правительства национального согласия Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное