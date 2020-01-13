Политика
Piter.tvСаррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве. Сарадж отказался проводить переговоры.
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Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Авто
На eBay продают BMW M5 E39 2001 года практически без пробега
На интернет-площадке eBay появилось объявление о продаже BMW M5 E39 2001 года практически без пробега, стоимость экземпляра составляет 59 950 долларов США или около 3 670 000 рублей по актуальному курсу.
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар
Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ
Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Космос
В подготовке экипажей МКС выявили проблемы
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Кино
В США вручили награды «Выбор критиков»
Награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру разделили британец Сэм Мендес, снявший фильм "1917", а также южнокореец Пон Чжун Хо за работу над картиной "Паразиты".
Шоу-бизнес
Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного
На улице, по словам актёра, было очень холодно.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Нового министра ЖКХ назначили в Сахалинской области
В новой должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Политика
Украина допустила созыв Совбеза ООН из-за крушения самолета
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Незадолго до 12-летия легендарную игру Grand Theft Auto IV убрали из продажи в Steam.
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Экономика
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Авто
Серийный кроссовер Genesis GV80 сфотографирован на парковке
Как пишет портал «ТвоёАвто», Genesis GV80 полностью повторяет одноименный концепт, представленный три года назад.
Футбол
Орье может продолжить карьеру в «Милане»
Защитник «Тоттенхэм» Серж Орье может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщается Football Italia, на Орье претендует «Милан».
Футбол
Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.