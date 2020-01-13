Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве. Сарадж отказался проводить переговоры.

Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

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