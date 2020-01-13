Политика

Piter.tvPiter.tvСаррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве. Сарадж отказался проводить переговоры.
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