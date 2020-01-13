Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Премьер-министр и военный в настоящий момент находятся в Москве.

Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

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