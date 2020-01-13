Политика
News.ruСаррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Премьер-министр и военный в настоящий момент находятся в Москве.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Финансы
Объем ФНБ за декабрь 2019 года снизился на 2,18%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь 2019 года снизился на 2,18% и на 1 января составил 7,773 трлн рублей, что эквивалентно $125,563 млрд.
Политика
Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Общество
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Окружной суд Хельсинки отказал миллиардеру Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере около 530 тысяч евро, отмечается на сайте суда.
Здоровье
Названы вредные для сексуальной жизни привычки
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Политика
Daily Mail назвала Крым частью России
Футбол
Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Экономика
В Госдуме хотят освободить от НДФЛ получающих доходы ниже двух МРОТ
Законопроект, освобождаются от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ, подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.
Экономика
Россия и Белоруссия не договорились о тарифе на транзит нефти
Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе.
Кино
«Убит»: в дебютном трейлере «Морбиуса» есть постер с Человеком-пауком
Sony показала дебютный тизер-трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Политика
Россия может использовать «керченский опыт» для достройки «Северного потока-2»
При реализации газового проекта «Северный поток-2» Россия в случае необходимости может повторить опыт использования китайских партнеров для прокладки морских коммуникаций в акватории Керченского пролива.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Экономика
Сбербанк собрался обанкротить реселлера Xiaomi в РФ
ПАО Сбербанк уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом поставщика китайских смартфонов в Россию ООО "Ретэнтива Дистрибьюшен Компани" (ООО "РДК"), следует из уведомления банка на "Федресурсе", отраженного в "СПАРК-Интерфакс".
Общество
В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы
В проекте постановления 14 пунктов, пишет Znak.com.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
Общество
Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная Тачанка»
В Каховке (Херсонская область, Украина) хотят демонтировать знаменитый советский памятник «Легендарная Тачанка».
Культура
Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Здоровье
В астраханском онкодиспансере сменился главврач
Ранее Артём Шишлонов работал главным врачом астраханской областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги и больницей Харабалинского района Астраханской области.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Футбол
«Зенит» прибыл в Катар на первый тренировочный сбор
Футболисты петербургского «Зенита» прибыли в Катар, где проведут первые зимние сборы.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.