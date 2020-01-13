Политика

News.ruNews.ruСаррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Премьер-министр и военный в настоящий момент находятся в Москве.
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Мирные переговоры по Ливии в Москве сорвались

Lenta.ru09:17

Саррадж отказался встречаться с Хафтаром на переговорах в Москве

Известия10:49

Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром

Комсомольская правда09:53

Парламент Ливии отказался садиться за стол переговоров с Сарраджем

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Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве

РБК10:51

СМИ: в парламенте Ливии заявили, что не собираются встречаться в Москве с Сарраджем

ТАСС10:12

Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

News.ru09:06
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На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
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Объем ФНБ за декабрь 2019 года снизился на 2,18%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь 2019 года снизился на 2,18% и на 1 января составил 7,773 трлн рублей, что эквивалентно $125,563 млрд.
ТАСС 09:46
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Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
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Россия может использовать «керченский опыт» для достройки «Северного потока-2»

При реализации газового проекта «Северный поток-2» Россия в случае необходимости может повторить опыт использования китайских партнеров для прокладки морских коммуникаций в акватории Керченского пролива.
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В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы

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