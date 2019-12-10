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Soccer.ruSoccer.ruСарри: «Если игроки „Ювентуса“ не победят „Байер“, я убью их»

Байер — Ювентус
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может продлить свою беспроигрышную серию в международных соревнованиях в матче с «Байером».
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