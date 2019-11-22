Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.

Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»

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