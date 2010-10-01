Лига чемпионов
ODDS.ruСарри: Роналду не сыграет с «Аталантой»
Роналду же после замены сразу проследовал в раздевалку и покинул стадион, не дожидаясь финального свистка. Португалец не стал извиняться за свое поведение перед партнерами по «Ювентусу» и провел 180 минут в двух матчах за сборную.
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Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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Ольга Бузова снялась в трусах на фоне Исаакиевского собора
Несмотря на холодный питерский ноябрь, 33-летняя Бузова, прожившая большую часть своей жизни в Санкт-Петербурге, решила сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора, но сделать это почему-то предпочла в нижнем белье — топе и трусах.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновят паромное сообщение
Крымский порт "Керчь" и турецкий "Зонгулдак" могут возобновить регулярное паромное сообщение, прерванное два года назад.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Общество
Греф рассказал о предательстве в Сбербанке
Как рассказал Греф в интервью Forbes, Сбербанк был сосредоточен на защите данных от внешних атак и уделял мало усилий для внутренней безопасности.
Происшествия
Омоновцы сломали ребра пенсионеру МЧС
В результате избиения пенсионеру сломали ребра, он получил закрытую травму грудной клетки и гематомы.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Политика
Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Происшествия
Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве
Происшествия
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Культура
Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Происшествия
В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing
Здоровье
Малышева перечислила видимые симптомы рака мозга
Финансы
Экономист не увидел причин для новогоднего ослабления рубля
Ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар прогнозируют опрошенные РБК аналитики.
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Армия и оружие
Представители ВСУ посетили один из штабов НАТО
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Генштаба ВСУ посетили Польшу, где ознакомились с опытом реформирования вооружённых сил Польши под стандарты НАТО.