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ODDS.ruODDS.ruСарри: Роналду не сыграет с «Аталантой»

Роналду же после замены сразу проследовал в раздевалку и покинул стадион, не дожидаясь финального свистка. Португалец не стал извиняться за свое поведение перед партнерами по «Ювентусу» и провел 180 минут в двух матчах за сборную.
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Маурицио Сарри: «На 99% Роналду не сыграет с „Аталантой“»

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Роналду не сыграет против «Аталанты». Сарри все объяснил

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Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»

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Сарри: с 99% вероятностью не выпущу Роналду на матч с «Аталантой»

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Сарри: «Роналду реагирует на замены так, как это делают в любительском футболе»

Sport.ru07:30
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Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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Несмотря на холодный питерский ноябрь, 33-летняя Бузова, прожившая большую часть своей жизни в Санкт-Петербурге, решила сфотографироваться на фоне Исаакиевского собора, но сделать это почему-то предпочла в нижнем белье — топе и трусах.
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Между Турцией и Крымом возобновят паромное сообщение

Крымский порт "Керчь" и турецкий "Зонгулдак" могут возобновить регулярное паромное сообщение, прерванное два года назад.
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Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
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В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Общество

Греф рассказал о предательстве в Сбербанке

Как рассказал Греф в интервью Forbes, Сбербанк был сосредоточен на защите данных от внешних атак и уделял мало усилий для внутренней безопасности.
News.ru 01:18
Происшествия

Омоновцы сломали ребра пенсионеру МЧС

В результате избиения пенсионеру сломали ребра, он получил закрытую травму грудной клетки и гематомы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 07:14
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Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
РБК 05:03
Футбол

Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
RT на русском 07:27
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС 07:43
Происшествия

Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

RT на русском 02:37
Происшествия

Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
ТАСС 08:14
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

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Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
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Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Культура

Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента

Экспресс газета 07:37
Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Советский спорт вчера в 12:22
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В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing

Русская Планета вчера в 20:43
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Финансы

Экономист не увидел причин для новогоднего ослабления рубля

Ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар прогнозируют опрошенные РБК аналитики.
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Армия и оружие

Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник

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Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 04:41
Армия и оружие

Представители ВСУ посетили один из штабов НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Генштаба ВСУ посетили Польшу, где ознакомились с опытом реформирования вооружённых сил Польши под стандарты НАТО.
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Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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