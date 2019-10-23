Лига чемпионов
Газета.RuСарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше
Блез Матюиди
|17′
|30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
|48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|65′
Хуан Гильермо Куадрадо
|68′
|72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
|77′
Пауло Дибала
|79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
|81′
|83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
|90′
Дмитрий Баринов
|69%
|Владение мячом
|31%
|90%
|Процент точных передач
|65%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|20
|14
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
21
Игуаин
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
33
Бернардески
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
18
Коломейцев
59
Миранчук
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных. Он уверен, что туринцы могли побеждать с более крупным счетом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Маурицио Сарри: «Когда соперник выходит с такой волей и агрессивностью, как „Локо“, с ним всегда непросто»
Спорт-Экспрессвчера в 18:55
Маурицио Сарри: Думаю, в Москве «Локомотив» сыграет по-другому, иначе их цель – Лига Европы
Советский спортвчера в 18:13
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Транспорт
Власти предложили ввести денежные поощрения за аккуратное вождение
В конце августа в Госдуме предложили ввести поправки в КоАП, предполагающие освобождение водителей от административных штрафов за нарушения ПДД, не зафиксированные на портале госуслуг в течение десяти дней.
РБК 09:35
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:05
Экономика
Россиянам рассказали о росте пенсий до 2022 года
Глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал, каким образом будут проиндексированы пенсии россиян в ближайшие три года, передает Rambler News Service.
Lenta.ru 09:28
Футбол
Оздоев отказался переходить в «Вердер»
Metaratings 04:24
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Кличко напал на журналиста из-за неудобного вопроса
Киевский градоначальник Виталий Кличко во время встречи с жителями Соломенского района попытался выбить телефон у журналиста после неудобного вопроса о незаконной постройке в столице Украины.
Журналистская правда 09:30
Общество
Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов
С начала 2020 года в России к эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 регионов.
Телеканал 360° 01:37
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Происшествия
Появилось видео наезда автомобилей на людей в Петербурге
Опубликована видеозапись момента ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.
РБК 09:03
Армия и оружие
Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 (18.00 мск) из Белого дома.
РИА Новости 08:54
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru вчера в 10:31
Общество
Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Хоккей
Дубль Яшкина помог московскому «Динамо» обыграть на выезде «Адмирал»
У победителей встречи дубль оформил Дмитрий Яшкин (39-я, 41-я минуты) и по разу отличились Максим Афиногенов (6) и Сергей Бойков (33), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Коннов (53).
Вести.Ru 08:45
Армия и оружие
Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными
Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.
REGNUM вчера в 05:36
Спорт
Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию
Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Salt Mag 06:51
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.
Известия 07:46
Армия и оружие
Арабы захотели российские «Панцири» и «Торы» из-за атаки дронов
По их данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Lenta.ru 08:47
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
В Перми в бассейне «Олимпия» утонула девочка
КП - Пермь вчера в 09:50
Происшествия
Невидимая потеря: женщину приговорили к условному сроку за попытку украсть ребенка
Жительницу города Шарыпово Красноярского края осудили на пять лет условно за попытку украсть младенца из перинатального центра.
Известия 21 октября в 17:02