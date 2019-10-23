Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных. Он уверен, что туринцы могли побеждать с более крупным счетом.

Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше

Спорт день за днем

Происшествия Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии «Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.

Транспорт Власти предложили ввести денежные поощрения за аккуратное вождение В конце августа в Госдуме предложили ввести поправки в КоАП, предполагающие освобождение водителей от административных штрафов за нарушения ПДД, не зафиксированные на портале госуслуг в течение десяти дней.

Авто Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале 2020 года Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.

Экономика Россиянам рассказали о росте пенсий до 2022 года Глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал, каким образом будут проиндексированы пенсии россиян в ближайшие три года, передает Rambler News Service.

Политика Кличко напал на журналиста из-за неудобного вопроса Киевский градоначальник Виталий Кличко во время встречи с жителями Соломенского района попытался выбить телефон у журналиста после неудобного вопроса о незаконной постройке в столице Украины.

Общество Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов С начала 2020 года в России к эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 регионов.

Общество Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия Появилось видео наезда автомобилей на людей в Петербурге Опубликована видеозапись момента ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.

Общество Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.

Хоккей Дубль Яшкина помог московскому «Динамо» обыграть на выезде «Адмирал» У победителей встречи дубль оформил Дмитрий Яшкин (39-я, 41-я минуты) и по разу отличились Максим Афиногенов (6) и Сергей Бойков (33), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Коннов (53).

Армия и оружие Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.

Спорт Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.

Общество Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.