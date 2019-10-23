Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuСарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных. Он уверен, что туринцы могли побеждать с более крупным счетом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду сейчас не главная сила «Ювентуса». Разбираем игру «Локомотива» в Турине

Матч ТВ05:42

Сарри назвал имя игрока, который ему понравился в составе «Локомотива»

Sportbox.RUвчера в 18:25

Маурицио Сарри: «Когда соперник выходит с такой волей и агрессивностью, как „Локо“, с ним всегда непросто»

Спорт-Экспрессвчера в 18:55

Тренер «Ювентуса» Сарри выделил в составе «Локомотива» Алексея Миранчука

Sport24.ruвчера в 19:43

Маурицио Сарри: Думаю, в Москве «Локомотив» сыграет по-другому, иначе их цель – Лига Европы

Советский спортвчера в 18:13

Сарри назвал «Локомотив» коварной командой

Спорт день за днемвчера в 14:48

Сарри: итальянский и английский футбол находятся на одном уровне

Чемпионатвчера в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости вчера в 11:31
Транспорт

Власти предложили ввести денежные поощрения за аккуратное вождение

В конце августа в Госдуме предложили ввести поправки в КоАП, предполагающие освобождение водителей от административных штрафов за нарушения ПДД, не зафиксированные на портале госуслуг в течение десяти дней.
РБК 09:35
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале 2020 года

Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:05
Экономика

Россиянам рассказали о росте пенсий до 2022 года

Глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал, каким образом будут проиндексированы пенсии россиян в ближайшие три года, передает Rambler News Service.
Lenta.ru 09:28
Футбол

Оздоев отказался переходить в «Вердер»

Metaratings 04:24
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Политика

Кличко напал на журналиста из-за неудобного вопроса

Киевский градоначальник Виталий Кличко во время встречи с жителями Соломенского района попытался выбить телефон у журналиста после неудобного вопроса о незаконной постройке в столице Украины.
Журналистская правда 09:30
Общество

Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов

С начала 2020 года в России к эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 регионов.
Телеканал 360° 01:37
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Происшествия

Появилось видео наезда автомобилей на людей в Петербурге

Опубликована видеозапись момента ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.
РБК 09:03
Армия и оружие

Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе

Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 (18.00 мск) из Белого дома.
РИА Новости 08:54
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха

В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru вчера в 10:31
Общество

Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Хоккей

Дубль Яшкина помог московскому «Динамо» обыграть на выезде «Адмирал»

У победителей встречи дубль оформил Дмитрий Яшкин (39-я, 41-я минуты) и по разу отличились Максим Афиногенов (6) и Сергей Бойков (33), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Коннов (53).
Вести.Ru 08:45
Армия и оружие

Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными

Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.
REGNUM вчера в 05:36
Спорт

Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию

Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.
Salt Mag 06:51
Общество

Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей

На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.
Известия 07:46
Армия и оружие

Арабы захотели российские «Панцири» и «Торы» из-за атаки дронов

По их данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Lenta.ru 08:47
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК 05:29
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

В Перми в бассейне «Олимпия» утонула девочка

КП - Пермь вчера в 09:50
Происшествия

Невидимая потеря: женщину приговорили к условному сроку за попытку украсть ребенка

Жительницу города Шарыпово Красноярского края осудили на пять лет условно за попытку украсть младенца из перинатального центра.
Известия 21 октября в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное