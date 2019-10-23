Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuСарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных. Он уверен, что туринцы могли побеждать с более крупным счетом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду сейчас не главная сила «Ювентуса». Разбираем игру «Локомотива» в Турине

Матч ТВ05:42

Тренер «Ювентуса» Сарри выделил в составе «Локомотива» Алексея Миранчука

Sport24.ruвчера в 19:43

Сарри назвал «Локомотив» коварной командой

Спорт день за днемвчера в 14:48

Сарри назвал имя игрока, который ему понравился в составе «Локомотива»

Sportbox.RUвчера в 18:25

Маурицио Сарри: Думаю, в Москве «Локомотив» сыграет по-другому, иначе их цель – Лига Европы

Советский спортвчера в 18:13

Маурицио Сарри: «Когда соперник выходит с такой волей и агрессивностью, как „Локо“, с ним всегда непросто»

Спорт-Экспрессвчера в 18:55

Сарри: итальянский и английский футбол находятся на одном уровне

Чемпионатвчера в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

РИА Новости 01:39
Происшествия

Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины

В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.
RT на русском 07:36
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество

Работы на строительстве свалки в Шиесе возобновились под охраной ОМОНа

Агентство Телеграф 06:05
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Политика

Путин сообщил о планах России по наращиванию присутствия в Африке

Президент России Владимир Путин заявил, что российское государство намерено нарастить присутствие в Африке ради усиления взаимосотрудничества.
Газета.Ru 06:19
Футбол

В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020

В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
RT на русском 01:59
Политика

Россия заинтересована в сотрудничестве с Восточноафриканским сообществом

Россия заинтересована в эффективном сотрудничестве с Восточноафриканским сообществом, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:06
Кино

Опубликован трейлер финального эпизода «Звёздных Войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных Войн» появился дублированный трейлер девятого эпизода саги.
ОК! вчера в 01:34
Армия и оружие

Российская военная полиция начала патрулировать позиции в Сирии

Коммерсантъ 03:30
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Происшествия

Два человека погибли в центре Киева при взрыве гранаты

Известия вчера в 18:04
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Общество

Российским пиратам отключили плеер

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Единоборства

Бой с участием Магомедшарипова возглавит турнир UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов выступит в главном бою турнира UFC, который пройдет 9 ноября в Москве.
Советский спорт 07:03
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие

Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Здоровье

В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

РБК 07:45
Футбол

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Здоровье

Елена Малышева: Есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными

Врач и телеведущая Елена Малышева заверила, что есть лекарства, которые можно принимать даже просроченными, а есть те, которые нельзя.
HotGeo вчера в 15:05
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру вчера в 14:32
Происшествия

Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области

Журналистская правда 04:04
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов

Сразу после выписки из роддома возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже была на рабочем месте в своём салоне, а вчера вечером модель заявила, что готова начать восстанавливать прежнюю фигуру.
Газета Metro 07:07
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 21 октября в 01:00
Политика

Путин и президент ЦАР не обсуждали размещение российской военной базы

Вопрос размещения военной базы РФ в ЦАР не обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное