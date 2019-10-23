Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных. Он уверен, что туринцы могли побеждать с более крупным счетом.

Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше

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