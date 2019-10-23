Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuСарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных. Он уверен, что туринцы могли побеждать с более крупным счетом.
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