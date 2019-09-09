«Могу сказать только одно: я хочу, чтобы Роналду забил больше 40 голов в этом сезоне», - приводит слова Сарри Tuttosport. За последние 10 сезонов португальский нападающий лишь дважды забивал менее 40 мячей в сезоне - в своих дебютных сезонах в «Реале» (33) и «Ювенутсе» (28).

Сарри: «Жду, что Роналду забьёт больше 40 голов в этом сезоне»

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