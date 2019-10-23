Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUСарри назвал имя игрока, который ему понравился в составе «Локомотива»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Команда Юрия Семина осталась на третьем месте в таблице с 3 очками. «Ювентус» набрал 7 очков и вышел на первую строчку.
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