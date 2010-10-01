Лига чемпионов

PrognozistPrognozistСарри не поставит Роналду на матч с «Аталантой»

Напомним, что в домашнем матче против «Милана» Сарри поменял Криштиану в начале 2-го тайма, чем сильно расстроил звезду - он не пожал тренеру руку, а позже покинул стадион, не дождавшись окончания матча.
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Роналду — вне заявки «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Спорт-Экспресс09:28

Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»

Чемпионат06:27

Маурицио Сарри: «На 99% Роналду не сыграет с „Аталантой“»

Sports.ru05:33

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Soccer.ru10:31

Сарри: с 99% вероятностью не выпущу Роналду на матч с «Аталантой»

Metaratings06:33

Роналду пропустит матч против «Аталанты»

Матч ТВ05:48

Сарри: «Роналду реагирует на замены так, как это делают в любительском футболе»

Sport.ru07:30
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:20, Вашингтон
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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