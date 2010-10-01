Напомним, что в домашнем матче против «Милана» Сарри поменял Криштиану в начале 2-го тайма, чем сильно расстроил звезду - он не пожал тренеру руку, а позже покинул стадион, не дождавшись окончания матча.

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