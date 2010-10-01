Лига чемпионов

PrognozistPrognozistСарри не поставит Роналду на матч с «Аталантой»

Напомним, что в домашнем матче против «Милана» Сарри поменял Криштиану в начале 2-го тайма, чем сильно расстроил звезду - он не пожал тренеру руку, а позже покинул стадион, не дождавшись окончания матча.
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Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»

Чемпионат06:27

Роналду — вне заявки «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Спорт-Экспресс09:28

Маурицио Сарри: «На 99% Роналду не сыграет с „Аталантой“»

Sports.ru05:33

Роналду не сыграет в матче с «Аталантой»

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Сарри: с 99% вероятностью не выпущу Роналду на матч с «Аталантой»

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Роналду пропустит матч против «Аталанты»

Матч ТВ05:48

Сарри: «Роналду реагирует на замены так, как это делают в любительском футболе»

Sport.ru07:30
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Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

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Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию.
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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

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Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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Слухи: следующая Assassin’s Creed получит подзаголовок Ragnarok и будет анонсирована в феврале

Если верить последней утечке, Assassin's Creed Ragnarok будет анонсирована в феврале и выйдет в конце следующего года на консолях старого и нового поколений.
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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
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В Ярославле появилась платная очередь за справкой на права В сообщении сказано, что из-за обеспокоенности россиян Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
SM News вчера в 06:55
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 03:15
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Появилось фото салона обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
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«Тамбов» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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Участник штурма в Беслане захотел дать Дудю в челюсть

Полковник спецподразделения "Альфа" Виталий Демидкин, руководивший работой одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, прокомментировал недавно вышедший фильм Юрия Дудя о тех событиях.
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Названы способы использования старых смартфонов

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Число погибших в перестрелке в Сухуме увеличилось до трех

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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
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Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
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Происшествия

Российская школьница взяла телефон в ванную и умерла от удара током

В якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату.
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Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
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В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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Врачи избавили жителя Подмосковья от трехсантиметрового червя в глазу

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В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
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ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки

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На недавней встрече с акционерами руководство компании E Ink Holdings (EIH) призналось, что готовится масштабный выход букридеров на цветных экранах E Ink.
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Общество

Таксисты, продавцы и грузчики могут исчезнуть с рынка профессий

Специалисты Института интернета рассказали о профессиях, которые находятся под угрозой исчезновения в связи с развитием новых технологий.
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«Победа» заявила о риске катастроф из-за работников аэропортов

Небрежный осмотр самолетов и плохая очистка взлетно-посадочных полос являются причиной постоянных повреждений шасси авиалайнеров и могут привести к катастрофам.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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