Лига чемпионов
PrognozistСарри не поставит Роналду на матч с «Аталантой»
Напомним, что в домашнем матче против «Милана» Сарри поменял Криштиану в начале 2-го тайма, чем сильно расстроил звезду - он не пожал тренеру руку, а позже покинул стадион, не дождавшись окончания матча.
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Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Происшествия
Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест
Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Игры
Слухи: следующая Assassin’s Creed получит подзаголовок Ragnarok и будет анонсирована в феврале
Если верить последней утечке, Assassin's Creed Ragnarok будет анонсирована в феврале и выйдет в конце следующего года на консолях старого и нового поколений.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Общество
В Минздраве отложили принятие новых правил медосмотра для водителей
В Ярославле появилась платная очередь за справкой на права В сообщении сказано, что из-за обеспокоенности россиян Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Общество
Участник штурма в Беслане захотел дать Дудю в челюсть
Полковник спецподразделения "Альфа" Виталий Демидкин, руководивший работой одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, прокомментировал недавно вышедший фильм Юрия Дудя о тех событиях.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Транспорт
Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру
В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
Происшествия
Российская школьница взяла телефон в ванную и умерла от удара током
В якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату.
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Здоровье
Врачи избавили жителя Подмосковья от трехсантиметрового червя в глазу
Осмотревшие пациента медики поставили диагноз - дирофиляриоз. Выяснилось, что в глазу у мужчины поселился трехсантиметровый червь.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Гаджеты
2020-й станет годом масштабного выхода букридеров на цветных экранах E Ink
На недавней встрече с акционерами руководство компании E Ink Holdings (EIH) призналось, что готовится масштабный выход букридеров на цветных экранах E Ink.
Общество
Таксисты, продавцы и грузчики могут исчезнуть с рынка профессий
Специалисты Института интернета рассказали о профессиях, которые находятся под угрозой исчезновения в связи с развитием новых технологий.
Общество
«Победа» заявила о риске катастроф из-за работников аэропортов
Небрежный осмотр самолетов и плохая очистка взлетно-посадочных полос являются причиной постоянных повреждений шасси авиалайнеров и могут привести к катастрофам.