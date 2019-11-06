Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, почему заменил нападающего Криштиану Роналду в концовке матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" (2:1). Вместо португальца на 82-й минуте встречи на поле вышел форвард Пауло Дибала.

Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Локомотивом»

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