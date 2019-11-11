Футбол
РИА НовостиСарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»
|41′
Раде Крунич
|45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
|55′
Хуан Гильермо Куадрадо
|56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
|61′
|61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
|66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|70′
Пауло Дибала
|77′
|85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
|89′
Тео Эрнандес
|90′+1′
Хакан Чалханоглу
|90′+1′
Сусо
|55%
|Владение мячом
|45%
|85%
|Процент точных передач
|79%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
11
Коста
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
99
Доннарумма
12
Конти
43
Дуарте
13
Романьоли
19
Эрнандес
18
Ребич
4
Беннасер
5
Бонавентура
8
Сусо
17
Леау
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри назвал причину замены португальского футболиста "бьянконери" Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии с "Миланом".
Читать в источнике
Оценить
Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют.
— Маурицио Сарри, итальянский тренерЧемпионат вчера в 20:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку
Sport.ruвчера в 16:59
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Политика
Депутат бундестага признал Крым российским
Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Газета.Ru 03:31
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM 09 ноября в 13:20
Футбол
«Фрайбург» обыграл «Айнтрахт» и вошёл в топ-4 в Бундеслиге
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» обыграл «Айнтрахт» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион».
Чемпионат вчера в 14:56
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Общество
35-градусные морозы ждут жителей области уже в середине ноября
Жителей области уже во второй декаде ноября ждут сильные морозы.
Вести-Томск 02:36
Политика
Асад назвал ситуацию в Сирии миниатюрной моделью Третьей мировой войны
Ситуация в Сирии представляет собой миниатюрную модель Третьей мировой войны.
РБК 03:17
Авто
В России хотят повысить транспортный налог
Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.
SpeedMe 09 ноября в 02:54
Политика
Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет
Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 09 ноября в 02:19
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Lenta.ru 03:07
Происшествия
В Перми суд отправил в психбольницу женщину, уморившую дочь голодом
"Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел материалы и вынес постановление о признании женщины невменяемой и применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической больнице", - сказал агентству представитель пресс-службы суда.
РИА Новости 02:18
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Политика
Пародист Галкин впечатлил россиян смелым выступлением про политику
Путин давно находится у власти — больше чем Леонид Брежнев, российскому лидеру уже «скучно» как с меняющимися каждые четыре года мировыми политиками, так и с россиянами, отметил Галкин.
Росбалт вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Футбол
Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков 12-го тура французской Лиги 1 по версии L’Equipe.
Sport24.ru 01:24
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Planet Today вчера в 17:36
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
РИА Новости вчера в 20:34
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55