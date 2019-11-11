Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри назвал причину замены португальского футболиста "бьянконери" Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии с "Миланом".
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Маурицио Сарри
Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют.
— Маурицио Сарри, итальянский тренерЧемпионат вчера в 20:53

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