Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1) заявил, что заменил форварда Криштиану Роналду из-за опасений по поводу физического состояния португальца.
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