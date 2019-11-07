Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1) заявил, что заменил форварда Криштиану Роналду из-за опасений по поводу физического состояния португальца.

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

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