Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1) заявил, что заменил форварда Криштиану Роналду из-за опасений по поводу физического состояния португальца.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Локомотив» — «Ювентус» — 1:2, послематчевая пресс-конференция тренеров

Чемпионатвчера в 16:35

Маурицио Сарри: «Заменил Роналду, чтобы он не получил травму»

Спорт-Экспрессвчера в 17:43

Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Локомотивом»

Sport24.ruвчера в 15:49

«Локо» загасил Роналду – его убрали. Таких замен у Криша не было 5 с лишним лет

Sports.ruвчера в 16:47

Роналду остался недоволен своей заменой в матче с «Локомотивом»

Газета.Ru02:45

Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче с «Локо»

Metaratingsвчера в 14:41

Сарри объяснил, почему заменил Роналду в игре с «Локомотивом»

ProstoProSport04:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
Общество

Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Хоккей

Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года

На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.
КП - Омск 06:13
Спорт

Стадион «Казань Арена» переименуют

Отныне спортивный объект будет называться «Ак Барс Банк Арена» На стадионе «Казань Арена» сегодня прошло подписание соглашения между Ак Барс Банком и стадионом «Казань Арена» о долгосрочном стратегическом партнёрстве.
Казань24 02:31
Общество

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество

Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг

Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Культура

Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера

Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
News.ru 04:20
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество

Репетиция парада на Красной площади поразила британцев

В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади в честь 78-й годовщины исторического мероприятия.
РЕН ТВ вчера в 21:36
Интернет

В WhatsApp поменялись настройки приватности

В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика

Кремль обсуждает возвращение избирательных блоков

Администрация президента обсуждает возможность возвращения на выборы избирательных блоков, но с повышением для них проходного барьера.
Политсовет 04:56
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Политика

Украина закрыла пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом

Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак», пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза 05:02
Общество

Подрядчик рассказал о проблемах создания Новой набережной в Саратове

АиФ Саратов 06:26
Футбол

В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Общество

Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко

Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Происшествия

СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

RT на русском 05:20
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Футбол

Испанский журналист: «Зенит» в народе считают командой Путина

Говоря о футболе в современной России, журналист отметил, что в перечисленных клубах подобных связей уже не существует, однако уточнил, что «Зенит» в народе считают командой президента страны Владимира Путина, а «Ахматом» руководит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Чемпионат 04:58
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

REGNUM 05:02
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Футбол

Защитники «Рубина» Данченко и Бегич пропустят игру с «Динамо»

Реальное время 05:21
Кино

Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти

Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Финансы

Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов

24 октября индекс Мосбиржи впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум – на тот момент 2 877,05 пункта.
Ведомости 06:17
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск.
РИА Новости 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное