Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал свое решение заменить нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура Серии А с «Миланом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринцев, а победный гол забил Пауло Дибала, вышедший на замену вместо Роналду на 55-й минуте.

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»

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