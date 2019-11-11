Футбол

Sport24.ruSport24.ruСарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, 10 ноября
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал свое решение заменить нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура Серии А с «Миланом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринцев, а победный гол забил Пауло Дибала, вышедший на замену вместо Роналду на 55-й минуте.
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