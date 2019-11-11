Футбол
Soccer.ruИгроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Португалец отказался пожимать руку главному тренеру "бьянконери" Маурицио Сарри после замены, а также резко высказался в его адрес. Руководство туринского клуба призвало агента игрока Жорже Мендеша провести с ним беседу по этому поводу. Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
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La Gazzetta dello Sport: игроки «Ювентуса» ждут от Роналду извинений за поведение после замены в матче с «Миланом»
Бомбардир.ру12 ноября в 08:24
Кальдерон: реакция Роналду на замену вполне нормальна, он похож на Роналдо
Чемпионат12 ноября в 12:00
Экс-президент «Реала»: «Реакция Криштиану на замену нормальна. Он такой же, каким был Роналдо»
Sport24.ru12 ноября в 11:12
«Роналду извинится и всё наладится». Манчини верит, что Криштиану помирится с Сарри
Sport.ru11 ноября в 13:13
«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»
Sports.ru11 ноября в 11:46
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