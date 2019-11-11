Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего его команды Криштиану Роналду в победном матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:0). Португалец был заменён на 55-й минуте матча.

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом» травмой Криштиану

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Происшествия На допрос за чебуреки: кормивший протестующих в Екатеринбурге вызван в СК На допрос за чебуреки: предприниматель, кормивший протестующих за сквер в Екатеринбурге вызван в следственный комитет.

Политика На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

Общество Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован «Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован этим вечером в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», - сообщается на сайте президентского Центра Картера.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Фигурант дела об угрозах судье признал вину Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.

Автоспорт Леклер получит штраф в Бразилии за замену двигателя «Феррари» поставит новый двигатель на болид Шарля Леклера перед Гран-при Бразилии.

Происшествия Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.

Политика Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского «Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Происшествия Стало известно о еще одной жертве историка Соколова 10 ноября стало известно о загадочной гибели первой супруги Соколова.

Транспорт Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Спорт Американская гимнастка погибла при падении с брусьев Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки.

Хоккей Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Культура Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.