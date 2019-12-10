Лига чемпионов
RT на русскомСарри пообещал убить игроков «Ювентуса», если они не обыграют «Байер»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку пообещал убить своих футболистов, если они не сумеют одержать победу над леверкузенским «Байером» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.
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Политика
ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco
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Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса
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По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Происшествия
Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе
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Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
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Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
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Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
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Как ритмы мозга помогают улучшить внимание
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
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Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
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Футбол
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Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
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Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Происшествия
Росгвардейцы выносили бабушек из горевшего дома в Благовещенске
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Политика
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В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
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На Московской бирже на 12:07 мск курс доллара расчетами "завтра" прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 11 копейки, валюты стоят 63,62 и 70,46 рубля соответственно.