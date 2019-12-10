Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомСарри пообещал убить игроков «Ювентуса», если они не обыграют «Байер»

Байер — Ювентус
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
3 фото
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку пообещал убить своих футболистов, если они не сумеют одержать победу над леверкузенским «Байером» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.
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