Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку пообещал убить своих футболистов, если они не сумеют одержать победу над леверкузенским «Байером» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сарри пообещал убить игроков «Ювентуса», если они не обыграют «Байер»

Политика ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.

Наука Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса Директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов раскритиковал региональные власти за некомпетентные высказывания о причинах, по которым сокращается российский лес.

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Футбол Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.

Здоровье Церковь помогла открыть в Иркутске бесплатный медпункт для бездомных При необходимости пациент будет осмотрен врачом кабинета неотложной помощи городской больницы №3. – Открытие медпункта в Иркутске – это важный шаг по выстраиванию системы практического оказания медицинской помощи бездомным не только в масштабах Иркутской области, но и всей страны.

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

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Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Экономика Госдума защитила богатых от высоких налогов Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.

Политика Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.

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Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.