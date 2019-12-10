Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку пообещал убить своих футболистов, если они не сумеют одержать победу над леверкузенским «Байером» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сарри пообещал убить игроков «Ювентуса», если они не обыграют «Байер»

Политика Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем» Известно, что Болсонару высказал такой едкий комментарий после того, как Тунберг высказалась о расстреле двух лидеров племени гуажажара в стране.

Авто Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.

Кино Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби удивили нарядами на премьере в Лос-Анджелесе Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном маленьком чёрном платье от Dior с глубоким декольте и голой спиной, Марго Робби выглядела как диснеевская принцесса в бледно-лиловом платье в пол от Giambattista Valli, а Николь Кидман появилась на мероприятии в брючном костюме от Saint-Laurent, который она надела с белой рубашкой и тонким галстуком.

Политика Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

Общество Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Политика Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.