Журналисты считают, что между Сарри и Роналду назрел основательный конфликт. Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему заменил нападающего Криштиану Роналду на 55-й минуте второго тайма в игре с «Миланом». Об этом пишет издание «Чемпионат.com».

Сарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»

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