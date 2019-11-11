Футбол
Спорт-ЭкспрессСарри опять заменил Роналду, Криштиану снова недоволен
|41′
Раде Крунич
|45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
|55′
Хуан Гильермо Куадрадо
|56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
|61′
|61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
|66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|70′
Пауло Дибала
|77′
|85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
|89′
Тео Эрнандес
|90′+1′
Хакан Чалханоглу
|90′+1′
Сусо
|55%
|Владение мячом
|45%
|85%
|Процент точных передач
|79%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
11
Коста
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
99
Доннарумма
12
Конти
43
Дуарте
13
Романьоли
19
Эрнандес
18
Ребич
4
Беннасер
5
Бонавентура
8
Сусо
17
Леау
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
«Ювентус» дома принимает «Милан» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Нападающий туринцев Криштиану Роналду был заменен на 55-й минуте встречи на форварда Пауоло Дибалу. 34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
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«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»
Sports.ruвчера в 11:46
Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила
Бомбардир.рувчера в 12:45
Роналду впервые прокомментировал победу над «Миланом». Его заменили в этом матче
Спорт-Экспрессвчера в 06:35
Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку
Sport.ru10 ноября в 16:59
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:59, Ашберн
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