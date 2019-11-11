Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСарри опять заменил Роналду, Криштиану снова недоволен

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, 10 ноября
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
«Ювентус» дома принимает «Милан» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Нападающий туринцев Криштиану Роналду был заменен на 55-й минуте встречи на форварда Пауоло Дибалу. 34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
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