«Ювентус» дома принимает «Милан» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Нападающий туринцев Криштиану Роналду был заменен на 55-й минуте встречи на форварда Пауоло Дибалу. 34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.

Сарри опять заменил Роналду, Криштиану снова недоволен

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