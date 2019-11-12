Футбол
NewInformСарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»
Журналисты считают, что между Сарри и Роналду назрел основательный конфликт. Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему заменил нападающего Криштиану Роналду на 55-й минуте второго тайма в игре с «Миланом». Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
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«Роналду извинится и всё наладится». Манчини верит, что Криштиану помирится с Сарри
Sport.ru11 ноября в 13:13
«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»
Sports.ru11 ноября в 11:46
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Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
Российская газета 20:23
Транспорт
На Сахалине из-за непогоды закроют движение междугородних автобусов
В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 14 ноября в соответствии с решением КЧС будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск.
Сахалин.Инфо 21:02
Общество
ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте
ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте Клиенты ОТП-банка массово жалуются, что без их желания и согласия банк выпускает им именные кредитные карты и направляет им по Почте России.
Коммерсантъ 17:17
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Футбол
Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит
Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
Sportbox.RU 09:50
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Политика
Коломойский призвал Украину наладить отношения с Россией
В интервью The New York Times украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой.
Капитал страны 07:55
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс 03:48
Игры
Создатели оригинальной Prey перешли в новую студию Bethesda
Bethesda основала новую студию Roundhouse в США.
CyberSport.ru 12:49
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 04:24
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс 14:15
Наука
Икота играет важную роль в развитии детского мозга
Naked Science вчера в 07:14
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Авто
Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4
Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Журнал Авто.ру 09:47
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами
Агентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Ведомости 15:11
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Общество
Мутко оценил задолженность россиян за услуги ЖКХ
Что будет, если не платить за услуги ЖКХ Долги за жилищно-коммунальные услуги у российских граждан во многом связаны с недостаточной культурой потребления ресурсов, заявили ранее в Минстрое.
РБК вчера в 03:42
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru 11 ноября в 03:49
Происшествия
На Сахалине обнаружен нелегальный цех по переработке трепанга
Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ на Сахалине обнаружили в Корсакове нелегальный цех по переработке и хранению ценного биоресурса — трепанга.
REGNUM 20:52
Космос
NASA показало электрический самолет
NASA впервые показало результаты своей работы над полностью электрическим самолетом X-57 Maxwell.
Кубанские новости 03:58
Армия и оружие
Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
Соломонов сообщил, что в «Московский институт теплотехники» ранее создал ракетный комплекс «Тополь-М».
Политика Сегодня 20:36